Trump'tan petrol şirketlerine "Para istiyorsanız sahaya inin" mesajı
04.01.2026 13:58
Son Güncelleme: 04.01.2026 14:01
AA
ABD Başkanı Donald Trump petrol şirketlerine şart koştu, tazminat için işe koyulun mesajı verdi.
ABD Başkanı Trump petrol şirketlerine tazminat sözünü şarta bağladı, "Tazminat istiyorsanız Venezuela'da sahaya inmeniz gerek" dedi.
ABD'nin Venezuela'ya yaptığı operasyonun ardından gündemdeki en sıcak konulardan biri Venezuela'daki petrol oldu. "Venezuela'yı geçici olarak biz yöneteceğiz. Çalınan petrolü geri alacağız" ifadelerini kullanan Trump, Amerikan petrol şirketlerine de net bir mesaj gönderdi.
Politico dergisinin haberine göre Trump yönetimindeki yetkililer petrol şirketi yöneticilerine şartlarını sundu. "Eğer şirketler Venezuela'nın daha önce millileştirdiği petrol çıkarım tesisleri, boru hatları ve diğer varlıklar için tazminatlarını istiyorlarsa, Venezuela'ya şimdi dönmeye hazırlanmalılar ve büyük yatırımlar yapıp ülkedeki petrol endüstrisini ayağa kaldırmalılar" mesajı verildi.
Petrol endüstrisinin temsilcileriyse bu şarta karşı temkinli. Venezuela'daki siyasi belirsizlik, güvenlik riskleri ve altyapının ileri derecede yıpranmış olması nedeniyle Trump yönetiminin şartlı desteğine temkinli yaklaştıkları belirtildi. Bir sektör yetkilisi, "Mesajları net, tazminat istiyorsanız sahaya girmeniz gerekiyor." diyerek bu teklifin son 10 gündür masada olduğunu iddia etti.
Mevcut altyapının kötü durumda olduğu ifade edilirken ifade eden yetkili, önde gelen şirketlerin sistemi işler hale getirmek için ne gerektiğini sağlıklı şekilde değerlendirmediğini kaydetti.
Bir şirket yöneticisiyse "ABD, Amerikan petrol şirketlerini Venezuela'ya gitmeye ikna edebilir mi? Belki." diyerek, bunun ancak bu şirketlerin ABD hükümetiyle doğrudan sözleşme yapabilmesi halinde mümkün olabileceğini ifade etti.
VENEZUELA'NIN REZERVLERİ
Trump'ın "ABD'nin dev petrol şirketlerini Venezuela'da devreye sokacağız" ifadesiyle hedef aldığı rezervlerde neler var?
Venezuela, dünyadaki en büyük kanıtlanmış petrol rezervine ev sahipliği yapmasına rağmen bozulan altyapı, uluslararası yaptırımlar ve yatırım eksikliği nedeniyle potansiyelinin oldukça altında üretim yapıyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre Venezuela, 2023 yılı itibarıyla yaklaşık 303 milyar varille dünyanın en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervlerine sahip bulunuyor.
Trump, Maduro'nun yakalanmasının ardından konuşmuş "ABD'nin dev petrol milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." demişti.