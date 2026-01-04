Trump'tan petrol şirketlerine "Para istiyorsanız sahaya inin" mesajı

ABD Başkanı Trump petrol şirketlerine tazminat sözünü şarta bağladı, "Tazminat istiyorsanız Venezuela'da sahaya inmeniz gerek" dedi.

ABD'nin Venezuela'ya yaptığı operasyonun ardından gündemdeki en sıcak konulardan biri Venezuela'daki petrol oldu. "Venezuela'yı geçici olarak biz yöneteceğiz. Çalınan petrolü geri alacağız" ifadelerini kullanan Trump, Amerikan petrol şirketlerine de net bir mesaj gönderdi.

Politico dergisinin haberine göre Trump yönetimindeki yetkililer petrol şirketi yöneticilerine şartlarını sundu. "Eğer şirketler Venezuela'nın daha önce millileştirdiği petrol çıkarım tesisleri, boru hatları ve diğer varlıklar için tazminatlarını istiyorlarsa, Venezuela'ya şimdi dönmeye hazırlanmalılar ve büyük yatırımlar yapıp ülkedeki petrol endüstrisini ayağa kaldırmalılar" mesajı verildi.

Petrol endüstrisinin temsilcileriyse bu şarta karşı temkinli. Venezuela'daki siyasi belirsizlik, güvenlik riskleri ve altyapının ileri derecede yıpranmış olması nedeniyle Trump yönetiminin şartlı desteğine temkinli yaklaştıkları belirtildi. Bir sektör yetkilisi, "Mesajları net, tazminat istiyorsanız sahaya girmeniz gerekiyor." diyerek bu teklifin son 10 gündür masada olduğunu iddia etti.

Mevcut altyapının kötü durumda olduğu ifade edilirken ifade eden yetkili, önde gelen şirketlerin sistemi işler hale getirmek için ne gerektiğini sağlıklı şekilde değerlendirmediğini kaydetti.

Bir şirket yöneticisiyse "ABD, Amerikan petrol şirketlerini Venezuela'ya gitmeye ikna edebilir mi? Belki." diyerek, bunun ancak bu şirketlerin ABD hükümetiyle doğrudan sözleşme yapabilmesi halinde mümkün olabileceğini ifade etti.