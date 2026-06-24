Trump'tan petrol şirketlerine yönelik soruşturma talimatı

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, ham petrol maliyetlerindeki düşüşe paralel olarak pompa fiyatlarında indirime gitmeyen petrol şirketlerinin incelenmesi için Adalet Bakanlığına talimat verdiğini duyurdu ve şirketleri müşterileri fahiş fiyatla mağdur etmekle suçladı.

Trump, Truth Social sosyal medya platformunda gece yarısından sonra yaptığı paylaşımda, "Büyük petrol şirketleri, petrol için ödedikleri fiyatlardaki keskin düşüşle orantılı olarak pompadaki fiyatlarını düşürmüyor. Bu fiyatlar taş gibi düşüyor! Başka bir deyişle, müşteriler fahiş fiyatla mağdur ediliyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında Adalet Bakanlığını göreve çağırdığını belirten Trump, "Bakanlığa bu konuyu derhal incelemeye başlaması talimatını verdim. Benzin fiyatları gördüğümden çok daha hızlı düşmeye başlasa iyi olur!" dedi.

Trump, paylaşımında herhangi bir şirket adı belirtmedi. Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı ise mesai saatleri dışındaki daha fazla bilgi taleplerine henüz yanıt vermedi.

SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN KAMUOYUNUN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre'deki kıl payı çoğunluğu korumaya çalışan Trump ve Cumhuriyetçi Parti üyeleri, tüketicilerin yüksek akaryakıt fiyatlarına yönelik endişeleriyle karşı karşıya.

Dün yaptığı açıklamada Trump, ülke genelinde ortalama benzin fiyatının "kısa süre öncesine göre" galon başına 0,60 dolar düştüğünü ifade etmişti.

Akaryakıt fiyatları, ABD ile İran'ın çatışmayı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı üzerinden nakliyatı yeniden başlatmak amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurmasının ardından, geçen hafta mart ayından bu yana ilk kez galon başına 4 doların altına geriledi.

ABD ile İran arasındaki diplomasi, Amerikalılar için pompa fiyatlarında rahatlama sağladı. Veriler, benzin fiyatlarının üst üste altıncı haftada da düştüğünü gösterdi.

Ancak Trump, benzin fiyatlarındaki bu düşüşün ne yeterli olduğunu ne de ham petrol maliyetlerindeki düşüşle orantılı olduğunu savundu.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ POMPAYA TAM YANSAIMADI

Enerji veri analiz şirketi GasBuddy'nin verilerine göre, ABD'de ortalama benzin fiyatı çarşamba günü erken saatlerde galon başına 3,906 dolar seviyesindeydi.

Bu rakam, mayıs ayındaki zirve noktasına göre yüzde 14'ün üzerinde bir düşüşü temsil ediyor.

Buna karşılık, aynı dönemde ham petrol fiyatları, ABD ve İran'ın geçici bir barış anlaşmasına varması ve savaş başlamadan önce küresel petrol arzının beşte birinin taşındığı Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmasıyla yüzde 23 oranında geriledi.

BD ham petrol fiyatları ise mart ayındaki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 40 düştü.

Pompa fiyatları, İran çatışmasının başlamasından bir ayı aşkın süre önce, ocak ayında kaydedilen galon başına 2,764 dolar seviyesinin önemli ölçüde üzerinde kalmaya devam ediyor.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi yönündeki çabaların yeniden hız kazanmasıyla ABD genelinde benzin fiyatlarında altı haftadır aralıksız düşüş yaşanıyor.

Reuters'ın hafta başındaki haberine göre, normal benzinin galon başına ulusal ortalaması geçen hafta 0,141 dolar düşerek pazartesi günü itibarıyla 3,85 dolara geriledi.