Trump'tan Putin sorusuna yanıt: O da bir şeyler alacak

ABD Başkanı Trump, Fox Business kanalına verdiği mülakatta, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son durumu değerlendirdi.



PUTİN BİR ŞEYLER ALACAK



ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkesi sağladıklarını ve şimdi Ukrayna'da sağlamak istediklerini belirtti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sona erdirmek için Donetsk bölgesini talep ettiği iddiasına yönelik bir soruyu cevaplarken net ifadeler kullanmaktan kaçınan Trump, "O da bir şeyler alacak. Yani sonuçta savaştılar. Onun (Rusya'nın) elinde çok fazla yer var ve oranın senin bir parçan olduğunu söylüyorsun." dedi.



UKRAYNA'YA TOMAHAWK VERECEK Mİ?



ABD'nin Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri verip vermeyeceği sorusuna, "Bu konuyu inceliyorum." diye karşılık veren Trump, bununla birlikte ülkesinin de bu füzelere çok ihtiyaç duyduğunu ve bu sebeple bu sürecin çok da kolay olmayabileceğini kaydetti.



ABD Başkanı Trump, "Bizim de onlara ihtiyacımız var, tüm silahlarımızı Ukrayna'ya veremeyiz. Bizim de silahlarımız yetersiz kalabilir, bunu yapmak istemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ni tehlikeye atamam." diye konuştu.

İRAN KONUSUNDA OBAMA İLE BİDEN'I SUÇLADI



Öte yandan Trump, eski Demokrat ABD başkanları Barack Obama ile Joe Biden'ı "İran'a destek vermekle" suçladı.



"Tamamen İran'ı desteklediler ve İsrail'i terk ettiler. Orta Doğu'nun geri kalanına göre İran'ı desteklediler. Bunu hem Obama ile hem de Biden ile yaptılar." diye konuşan Trump, kendisinin ise bu durumu tersine çevirdiğini savundu.

