Trump'tan Putin'e 8 Ağustos'a kadar süre

ABD, BM Güvenlik Konseyi'ne, Başkan Donald Trump'ın, 8 Ağustos'a kadar Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını bitiren bir anlaşma istediğini bildirdi.



Trump yönetimi ayrıca ABD'nin, Ukrayna'da barışı sağlamak için ek önlemler uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.

Pazartesi günü İskoçya'da Rusya'nın Ukrayna ile barış yapması için verdiği 50 günlük süreyi kısalttığını söyleyen Trump, salı günü ABD'ye dönerken Air Force One uçağında gazetecilere, "Bugünden itibaren on gün. Tamam mı?" ifadelerini kullanmıştı.