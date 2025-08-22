Trump'tan Putin'e: "İki hafta içinde çok önemli bir karar vereceğim"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin somut adım atması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "birkaç hafta" süre verdiğini kaydederek, "Sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak" dedi.



ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlenen 2026 Dünya Kupası ile ilgili bir etkinlikte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ilişkin birçok şeyden memnun olmadığını vurguladı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'e "daha hızlı ve somut adımlar atması" çağrısında bulundu.



Rusya'nın Ukrayna'da bulunan bir ABD fabrikasına hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili fikri sorulan Trump, "Bu konuda mutlu olmadığımı Putin'e söyledim. Bundan memnun değilim, bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. Neler olacağını göreceğiz. Sanırım önümüzdeki iki hafta içinde, işlerin nereye gideceğini göreceğiz" diye konuştu.



Rusya Devlet Başkanı Putin'e barış süreciyle ilgili olarak "birkaç hafta" süre verdiğini dile getiren Trump, Rusya ile Ukrayna'nın 2 hafta içinde bir araya gelip gelmeyeceğini yakından takip edeceğini ve ona göre kararını vereceğini söyledi.



"ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR OLACAK"

Trump, şöyle konuştu:

"2 hafta içinde Rusya'nın ve açıkçası Ukrayna'nın tutumunu göreceğimizi düşünüyorum. Eğer anlaşma yapmazlarsa bunun kimin suçu olduğunu göreceğiz. Sonra ne yapacağımıza dair bir karar vereceğim ve bu çok önemli bir karar olacak. Bu karar, ya (Rusya'ya) büyük çaplı yaptırımlar veya gümrük vergileri uygulayabileceğimiz ya da hiçbir şey yapmayıp 'Bu sizin savaşınız' diyeceğimiz bir karar olacak."



ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelmesi gerektiği vurgusunu yineleyerek, kendisinin de gerekmesi halinde bu toplantıya katılmaya hazır olduğunu belirtti.



GAZZE'Yİ İŞGAL SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI

"(Hamas'ın elindeki) Esirlerin aileleri, Gazze'nin yeniden işgal edilmesi planına karşı çıkıyor, ABD bunu neden destekliyor?" sorusuna, "Onların hepsi değil" yanıtını veren Trump, İsrail'in işgal planı hakkında ise değerlendirme yapmadı.



Esirlerin çoğunun kendisi sayesinde kurtarıldığını ifade eden Trump, bu süreçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakın çalıştığını hatırlattı.



Trump, esirlerin tamamının serbest bırakılması gerektiğini kaydederken, "Bu durum sona ermelidir" dedi.



"PİSLİĞİN TEKİ"

Trump, FBI tarafından ulusal güvenlik soruşturması kapsamında konutunda arama yapılan eski danışmanı John Bolton'a ilişkin ise "Pisliğin teki olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.

"INTEL YÜZDE 10 HİSSE VERMEYİ KABUL ETTİ"

Hükümetinin Intel'de hisse sahibi olmayı değerlendirdiğine dair haberlerin sorulması üzerine Trump, "Bunu yapmayı kabul ettiler ve bence bu, onlar için harika bir anlaşma" dedi.

Trump, Intel'in rakiplerine kıyasla geride kaldığını belirterek, konuyu Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile geçen hafta yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini anlattı.



Başkan Trump, "Biliyor musun, bence ABD'ye Intel'in yüzde 10'u verilmeli dedim. O da bunu düşüneceğim dedi" ifadelerini kullandı.



"YILLAR İÇİNDE İNDİRMELİYDİ, GEÇ KALDI"

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada faiz indirimlerine kapıyı aralaması da sorulan Trump, "Ona 'çok geç' dememizin bir sebebi var. Bir yıl önce indirmeliydi. Çok geç kaldı" yanıtını verdi.

Öte yandan Kanada'nın ABD mallarına uygulanan birçok misilleme tarifeyi kaldırma kararına da değinen Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile çok iyi bir görüşme yaptıklarını belirtti.



Trump, Carney ile yakında tekrar görüşeceklerini, Kanada'ya karşı iyi olmak istediklerini ifade etti.



KANADA MİSİLLEME VERGİLERİNİ KALDIRIYOR

Kanada Başbakanı Mark Carney, 1 Eylül'den itibaren ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki ABD mallarına uygulanan misilleme gümrük vergilerini kaldıracaklarını bildirmişti.

TİCARET BAKANI'NDAN INTEL AÇIKLAMASI: "TARİHİ ANLAŞMA"

Trumpın açıklamasının ardından ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel'in yüzde 10 hissesini aldığın bildirdi.

Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel'in yüzde 10'una sahip" ifadelerini kullandı.



"Tarihi" olarak nitelendirdiği anlaşmanın yarı iletkenler alanında ABD'nin liderliğini güçlendireceğini belirten Lutnick, bunun ülke ekonomisini büyüteceğini ve Amerika'nın teknolojik üstünlüğünü güvence altına almaya yardımcı olacağını aktardı.