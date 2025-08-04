Trump'tan Rusya çıkışı: Nükleer denizaltılar gereken yerde

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in nükleer açıklamalarının ardından iki nükleer denizaltının "gereken yere" konuşlandırıldığını söyledi.

Trump'tan Rusya çıkışı: Nükleer denizaltılar gereken yerde

ABD Başkanı Donald , ile gerilimi daha da tırmandıracak hamlelerine devam ediyor.

Trump Washington seyahati öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

The Hill gazetesinin haberine göre gazeteciler, Medvedev'in açıklamaları bağlamında nükleer denizaltıların konumuna ilişkin soru sordu.

Başkan Trump ise "Denizaltılar bölgede, olmaları gereken yerde." yanıtını verdi.

Trump ayrıca, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ilerleyen günlerde Rusya'yı ziyaret edeceğini ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova yönetimine yönelik yeni yaptırımların planlandığını aktardı.

Trump'tan nükleer denizaltı emri

Trump'tan nükleer denizaltı emri

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