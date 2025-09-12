Trump'tan Rusya-Polonya yorumu: Hata olmuş olabilir

ABD Başkan Trump, New York'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Trump, Rusya'nın İHA'larla Polonya hava sahasını ihlal etmesi konusunda ne düşündüğü ile ilgili bir soruya "Bir hata olmuş olabilir." sözleriyle karşılık verdi.



NATO üyesi olan Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürmüştü.



Polonya Başbakanı Donald Tusk da olağanüstü kabine toplantısında bazı İHA'ların Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söylemişti.



Trump, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya neden Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla ihlal ediyor? İşte başlıyoruz." demişti.

