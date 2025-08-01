Trump'tan Rusya yakınlarına nükleer denizaltı emri

ABD Başkanı Trump'tan Rusya ile gerilimi tırmandıracak bir açıklama geldi.

Trump, "Rusya yakınındaki bölgelere iki nükleer denizaltı konuşlandırma emri verdi" açıklamasında bulundu.

TRUMP "SÜREYİ KISALTTIM" DEMİŞTİ

Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu sürenin sonunda anlaşma olmaması halinde yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.



Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev ise bu açıklamayı, "Bu savaşa giden bir adımdır" diyerek yorumlamıştı.