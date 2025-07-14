Trump'tan Rusya'ya 50 gün süre

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'daki savaş ve NATO'nun rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ukrayna'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirten Trump, "Ukrayna bir şeyler yapmak istiyor" diyerek Kiev’in barışa istekli olduğunun altını çizdi.

UKRAYNA’YA SİLAH GÖNDERME KARARI



ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatını hızlandıracağını ifade eden Trump, "Silahları bugün gönderme kararı aldık. NATO ile bugün en iyisi için anlaşma sağladık." açıklamasında bulundu.

"Milyarlarca askeri ekipman hızlıca dağıtılacak" diyen Trump, "PAtriot bataryaları birkaç gün içinde gönderilecek." ifadelerini kullandı.

RUSYA’YA SÜRE VERDİ

ABD Başkanı Trump: "Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız.” dedi.

RUTTE: UKRAYNA BARIŞ İSTİYOR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Ukrayna'nın barıştan yana olduğunu ve süreci hızlandırmak gerektiğini söyledi. Rutte, bu sürecin sadece diplomasiyle değil, aynı zamanda askeri destekle de yürütülebileceğini vurguladı.



"Avrupalılar artık daha fazla adım atıyor. Avrupa ülkeleri bunun bir parçası olmak istiyor" diyen Rutte, Ukrayna’ya yönelik silah gönderiminde yeni bir koordinasyon sürecine girileceğini belirtti.