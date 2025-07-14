Trump'tan Rusya'ya 50 gün süre
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunda 50 gün içinde bir anlaşmaya varılmaması halinde Rusya’ya yüzde 100 oranında ikincil bir gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'daki savaş ve NATO'nun rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ukrayna'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirten Trump, "Ukrayna bir şeyler yapmak istiyor" diyerek Kiev’in barışa istekli olduğunun altını çizdi.
UKRAYNA’YA SİLAH GÖNDERME KARARI
ABD’nin Ukrayna’ya silah sevkiyatını hızlandıracağını ifade eden Trump, "Silahları bugün gönderme kararı aldık. NATO ile bugün en iyisi için anlaşma sağladık." açıklamasında bulundu.
"Milyarlarca askeri ekipman hızlıca dağıtılacak" diyen Trump, "PAtriot bataryaları birkaç gün içinde gönderilecek." ifadelerini kullandı.
RUSYA’YA SÜRE VERDİ
ABD Başkanı Trump: "Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız.” dedi.
RUTTE: UKRAYNA BARIŞ İSTİYOR
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Ukrayna'nın barıştan yana olduğunu ve süreci hızlandırmak gerektiğini söyledi. Rutte, bu sürecin sadece diplomasiyle değil, aynı zamanda askeri destekle de yürütülebileceğini vurguladı.
"Avrupalılar artık daha fazla adım atıyor. Avrupa ülkeleri bunun bir parçası olmak istiyor" diyen Rutte, Ukrayna’ya yönelik silah gönderiminde yeni bir koordinasyon sürecine girileceğini belirtti.
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