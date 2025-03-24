Trump'tan şartlı yaptırım: Venezuela'dan petrol alan ülkelere gümrük vergisi geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan herhangi bir ülkenin ABD ile yapılan ticaretlerde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini söyledi.



Venezuela'nın ABD ve özgürlüklere düşman olduğunu iddia eden Trump, "Bu nedenle, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan her ülke, ABD'ye yaptığı her türlü ticarette yüzde 25'lik bir tarife ödemek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.



Truth Social hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, söz konusu “ikincil gümrük vergisinin” 2 Nisan’da yürürlüğe gireceğini duyurdu.



Trump’ın yaptırım kararı, Venezuela ile ABD arasında devam eden gerilime yeni bir başlık ekledi.

ABD-VENEZUELA GERİLİMİ BÜYÜYOR

Washington ile Caracas arasında, ABD’deki Venezuelalı göçmenler üzerinden yaşanan gerilim, Trump’ın bir Venezuela çetesi ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce yalnızca savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası’nı devreye sokmasıyla had safhaya ulaşmıştı.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, El Salvador'da hapishanede bulunan tüm Venezuelalı göçmenlerin ülkeye geri getirileceğini açıklamış, “Kaçırılan, kaybolan ve suçsuz olmalarına rağmen El Salvador'daki Nazi kamplarına gönderilen tüm vatandaşlarımızı geri getireceğiz." demişti.

