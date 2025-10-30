Trump-Şi zirvesi başladı: Savaş Bakanlığı'na nükleer talimatı

ABD Başkanı Donalt Drump'ın kritik Asya gezisi devam ediyor. Bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore’de bir araya gelen Trump, görüşme öncesi kritik mesajlar verdi.

Güney Kore’nin Busan şehrine inmeden önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Savaş Bakanlığı'na nükleer silahları diğer ülkelerle eşit şartlarda test etme talimatı verdiğini duyurdu.

Trump “Çin’in büyük çaplı silahlanmasına karşılık olarak ABD nükleer silah testlerini ve hazırlıklarını derhal artıracak.” dedi. “Güç yoluyla barış üstünlüğü kaptırmayacağız.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump ayrıca “G2 birazdan toplanıyor. Amerika için HARİKA bir anlaşma yapacağız-adil, hızlı ve kararlı. Çin bu kez ciddi olduğumuzu biliyor.” paylaşımı yaptı.

Trump dün de Güney Kore'ye nükleer denizaltı inşa etmeleri için onay verdiklerini söylemişti. ABD Başkanı ayrıca, Güney Kore'nin ABD'den büyük ölçüde doğalgaz ve petrol alacağını da açıkladı.

KRİTİK ZİRVE BAŞLADI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Güney Kore'nin Busan kentindeki görmesi başladı.

Şi Cinping'e "Seni tekrar görmek güzel" diye seslenen Trump "Bugün ticaret anlaşması imzalayabiliriz" dedi.

Ardından heyetler arası görüşmelere geçildi. Burada da ABD Başkanı "Şi çok çetin bir müzakereci ama çok iyi ilişkilerimiz var. Çok başarılı bir görüşme gerçekleştireceğimize eminim." dedi.



Şİ: ÇİN İLE ABD ORTAK VE DOST OLMALI

"Çin ile ABD ortak ve dost olmalı" ifadesini kullanan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise "İkili ilişkilerimizi inşaa etmeyi sürdürmek için ABD ilebirlikte çalışmalıyız" dedi. Trump'ın Gazze'de ateşkes için gösterdiği çabaları takdir ettiğini belirten Şi, şöyle devam etti: "ABD ile her konuda anlaşamıyoruz ama dünyanın lider iki ekonomisine sahip ülkeler arasında fikir ayrılıkları normal. Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor."

Amerikan Başkanı, Güney Kore'deki temaslarının ardından Şi Cinping ile yapacakları görüşmenin üç-dört saat süreceğini söylemişti. Çin ile ilişkileri "çok iyi olarak" nitelendiren Trump, Başta Kuzey Kore olmak üzere "bir çok sorunu çözeceklerini" söylemişti. İki lider ayrıca gümrük tarifelerini, nadir madenler ve yarı iletken ürünlerine uygulanan ihracat kısıtlamalarını konuşacak.

Busan kentindeki toplantı, iki liderin 2019'da Japonya'daki görüşmesinin ardından bir ilk niteliği taşıyor.