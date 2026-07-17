Trump'tan seçim iddiası. "Çin 220 milyon veriyi ele geçirdi"

ABD Başkanı Donald Trump sandık güvenliği konusuna dair açıklamalar yaptı, 2020'de Joe Biden'a kaybettiği seçime ilişkin Çin 'i suçladı.

Trump 27 dakikalık Ulusa Sesleniş konuşmasında 250 bin civarı yabancının yasadışı şekilde seçmen olarak kaydedildiğini söyledi. Ölmüş kişilerin dahi hala seçmen listelerinde bulunduğunu ileri süren Donald Trump, ilk başkanlık döneminde Çin'in kendisini istifaya zorlamayı ve yeniden seçilmesini engellemeyi amaçladığını da iddia etti.

Konuya ilişkin CIA raporuna atıf yapan Amerika Başkanı, 2018 yılı ortalarında Çin Komünist Partisi politikasının kendisinin oylarını düşürmeyi hedeflediğini savundu. Trump söz konusu iddialarına dair istihbarat raporlarının gizliliğini kaldıracağını da belirtti.

Donald Trump ulusa sesleniş konuşmasını yayınlamayan televizyon kanallarının lisanslarının iptal edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.