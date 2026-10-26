Trump'tan seçimlerde hile ihbarına 1 milyon dolarlık ödül vaadi

ABD Başkanı Donald Trump , 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde seçimlerde hile yapıldığına ilişkin ihbarlarda bulunanlara 1 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş seçimlerde veya yaklaşan 2026 ara seçimlerinde hile yapıldığını bildiren herkese, hileyi gerçekleştiren kişilerin tutuklanıp mahkûm edilmesi halinde 1 milyon dolar ödenecek." ifadelerini kullandı.

Ödül programının nasıl uygulanacağına ve başvuruların hangi kurum tarafından değerlendirileceğine ilişkin ayrıntılar ise açıklanmadı.

SEÇİMLERE BİR HAFTA KALA GELEN AÇIKLAMA

Trump'ın açıklaması, Cumhuriyetçi Partinin Kongre'deki çoğunluğunu korumaya çalıştığı 3 Kasım ara seçimlerine yaklaşık bir hafta kala geldi.

Cumhuriyetçiler, ABD Kongresi'nin her iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatoda dar bir çoğunluğa sahip.

Ancak kamuoyu yoklamaları, hayat pahalılığı ve ABD ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın ardından yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle Trump'ın kamuoyu desteğinin düşük seyrettiğine işaret ediyor.

TRUMP YÖNETİMİNİN SEÇİM DENETİMİ ADIMLARI TARTIŞILIYOR

Trump yönetimi, son dönemde eyaletlerden seçmen kayıtlarına ilişkin verileri talep ederek seçim süreçleri üzerindeki federal denetimi artırmaya yönelik adımlar attı.

Yönetim, daha sıkı denetimlerin seçimlere duyulan kamuoyu güvenini güçlendirmek için gerekli olduğunu savunuyor.

Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçi seçim yetkilileri ve siyaset uzmanları ise söz konusu girişimleri federal yönetimin yetki sınırlarını aşması olarak değerlendiriyor.

Bazı seçim yetkilileri, Reuters'a yaptıkları açıklamalarda, ara seçimlerde federal yönetimin olası müdahalelerine karşı hazırlık yaptıklarını belirtti.

2020 SEÇİMLERİNDE DE HİLE İDDİALARINDA BULUNMUŞTU

Trump, 2020 başkanlık seçimlerini Joe Biden'a kaybetmesinin ardından da seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüş ancak bu iddialarını destekleyen somut kanıtlar ortaya koyamamıştı.

Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesinin ardından destekçileri, 6 Ocak 2021'de Kongre binasını basmıştı.

Baskın, Biden'ın seçim zaferinin Kongre tarafından resmen onaylanmasını engelleme girişimi sırasında gerçekleşmişti.