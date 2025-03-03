Trump'tan şifreli paylaşım: "Yarın gece büyük olacak"
ABD Başkanı Donald Trump, Ukryana lideri Volodimir Zelenski ile yaşadığı gerilimin etkileri devam ederken sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha ses getirdi. İlk Kongre hitabından önce yaptığı paylaşımla spekülasyonlara yol açan Trump, "Yarın gece büyük olacak. Olanı olduğu gibi söyleyeceğim!" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk ortak Kongre konuşmasından bir gün önce gizemli bir sosyal medya paylaşımıyla spekülasyonlara yol açtı.
Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Zayıf ve etkisiz Bunu, demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın" dedi.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Yarın gece büyük olacak. Olanı olduğu gibi söyleyeceğim!" ifadelerini kullandı.
Trump, salı günü ABD Temsilciler Meclisi salonunda Kongre'ye hitap edecek.
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