Trump'tan şifreli paylaşım: "Yarın gece büyük olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk ortak Kongre konuşmasından bir gün önce gizemli bir sosyal medya paylaşımıyla spekülasyonlara yol açtı.



Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, "Ukrayna'nın hiçbir toprağını Putin'in Rusya'sına vermeyen tek Başkan Donald J. Trump'tır. Zayıf ve etkisiz Bunu, demokratlar eleştirdiklerinde ve sahte haberler onların söylediği her şeyi memnuniyetle yayınladıklarında bunu unutmayın" dedi.