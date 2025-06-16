Trump’tan sınır dışı talimatı: “Tüm kaynaklar seferber edilsin”

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı uzun bir açıklamayla, ülkenin en büyük şehirlerinde yasa dışı göçmenlere yönelik kapsamlı sınır dışı operasyonları başlatmak istediğini duyurdu.



Trump, özellikle Los Angeles, Chicago ve New York gibi şehirleri hedef alarak, “Milyonlarca yasa dışı göçmenin yaşadığı bu şehirlerde gözaltı ve sınır dışı işlemlerini genişletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATLARIN GÜÇ MERKEZİ"



Trump açıklamasında, bu şehirlerin Demokrat Parti'nin “güç merkezleri” olduğunu öne sürerek, “Demokratlar yasa dışı göçmenleri seçmen tabanlarını genişletmek ve seçimlerde hile yapmak için kullanıyor” iddiasında bulundu.



Trump, yönetimindeki tüm birimlere bu operasyonlar için “mümkün olan her kaynağın” seferber edilmesi talimatını verdiğini ve “kitlesel yıkım göçünün tersine çevrilmesi” gerektiğini söyledi.

TRUMP KARŞITI PROTESTOLAR DÜZENLENMİŞTİ



Bu açıklamalar, cumartesi günü ABD genelinde düzenlenen ve “No Kings” (Kral Yok) sloganıyla yapılan protestoların ardından geldi.



Washington D.C.’de Trump tarafından düzenlenen askeri geçit töreniyle aynı gün gerçekleşen gösterilerde, binlerce kişi eski başkanın otoriter eğilimlerine karşı sokaklara çıktı.

AMERİKAN ASKERLERİ SOKAKTA



Trump’ın çağrısı üzerine geçtiğimiz hafta Los Angeles’taki ICE baskınlarına karşı düzenlenen büyük çaplı gösterilere müdahale etmek için 4 bin Ulusal Muhafız ve 700 Deniz Piyadesi konuşlandırılmıştı.

Bu adım, eyalet yetkililerinin itirazlarına rağmen hayata geçirilmişti.