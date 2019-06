Dün ABC kanalına verdiği özel bir mülakatta söylediği sözleri tartışılan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından konuya ilişkin pozisyonunu savunan yeni bir açıklama yaptı.



"Siyasi rakiplerime ilişkin yabancı ülkelerden gelebilecek muhtemel bilgileri görürdüm, bu tek başına suç değildir" şeklindeki dünkü değerlendirmesini savunan Trump, "Ben her gün yabancı hükümetlerle görüşüyorum. Daha yeni İngiltere Kraliçesi, Galler Prensi, İngiltere Başbakanı, İrlanda Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve Polonya Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Her şey hakkında konuştuk. Şimdi bu görüşmelerle ilgili hemen FBI'yı mı aramalıyım? Ne kadar komik! (Öyle yapsam) bir daha asla bana güvenilmez." ifadelerini kullandı.



Amerikan medyasının önemli bir bölümünün kendi sözlerinin önemli olan parçalarını hala tam olarak vermediğini savunan Trump, sözlerinin bazı bölümlerinin bilinçli olarak verilmediğini iddia etti.



DEMOKRATLARDAN SERT TEPKİ



Öte yandan, Demokratlar ise Trump'ın "yabancı hükümetlerden gelebilecek muhtemel bazı gizli bilgileri görürdüm" şeklindeki sözlerinin suç olduğunu savunuyor.



New York Senatörü Demokrat Chuck Schumer, ABD Senatosunda yaptığı konuşmada, "Siyasi rakiplerinizle ilgili yabancı hükümetlerden kirli bilgi alabileceğinizi söylemek, diktatörlerden ve otokratlardan bir adım öncesi demektir." yorumunu yaptı.



Amerikan medyasında da geniş yankı bulan Trump'ın değerlendirmesine Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham de tepki gösterdi. Graham, Trump'ın sözlerinin yanlış ve gereksiz olduğunu ifade etti.



2016 yılındaki başkanlık seçimleri sürecinde Rusya'nın seçimlere siber saldırılarla müdahale etme girişiminde bulunduğu ve Trump'ın seçim ekibinin Moskova ile gizli iş birliği yaptığı iddiaları üzerine Rusya soruşturması başlatılmıştı.



Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından 2 yıl boyunca yürütülen soruşturmanın sonucunda Trump ve ekibi "Rusya ile gizli iş birliği" suçlamasından aklanmıştı.