Trump'tan skandal hareket: Göçmenlerin fotoğraflarını sergiledi

Trump, aynı gün üç yürütme emri de imzaladı. İlk emir, göç yasalarına uymayan şehirleri ve eyaletleri tespit etmeyi amaçlıyor. İkinci emir, kolluk kuvvetlerinin desteklenmesini içeriyor. Üçüncü emir ise ticari kamyon şoförlerinin İngilizce bilgisiyle ilgili bir düzenleme getiriyor. Trump, göreve geldiğinden bu yana göçmen politikalarını sertleştirdi. Güney sınırına asker gönderdi ve yasa dışı yollardan gelen milyonlarca göçmeni sınır dışı etme sözü verdi. Trump, göç konusunun 2024 seçimlerinde önemli bir mesele haline geldiğini belirterek, önceki Başkan Joe Biden’ın döneminde artan göçün bu sert önlemleri gerekli kıldığını söyledi.

TRUMP'IN GÖÇMEN POLİTİKASI



Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın göreve başladığı ilk üç ayda güney sınırındaki yasadışı geçişlerin ciddi şekilde azaldığını belirtti. Ancak, bu azalma, göçmenlerin ve gözaltına alınan kişilerin yasal haklarının ihlal edilmesi endişelerini de beraberinde getirdi.



ABD Sınır Devriyesi, Mart ayında 7 bin 200 yasadışı göçmeni tutukladığını açıkladı. Bu, son yıllarda kaydedilen en düşük sayı. Trump’ın sınır sorumlusu Tom Homan, "Şu an ülkemizin tarihindeki en güvenli sınırdayız" dedi.



ABD Anayasası, ülkede doğan herkese otomatik olarak vatandaşlık hakkı verirken, Trump Ocak ayında yaptığı bir yürütme emriyle bu hakkı sınırlamayı denemişti. Yüksek Mahkeme’nin önümüzdeki ay bu konuya karar vermesi bekleniyor.