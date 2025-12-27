Trump'tan Somaliland açıklaması. "Tanımayacağım"

İsrail'in Somali'nin ayrılıkçı bölgesi Somaliland'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmasına Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan'ın ardından ABD'den de tepki geldi.

ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili New York Post gazetesinin sorusunu yanıtladı. "Somaliland'ı henüz tanımayacağım" diyen Amerikan Başkanı Somaliland'ın "ABD’ye askeri liman" teklifi ve İbrahim Anlaşmaları'na katılma talebi dahil her konunun incelendiğini ifade etti.

"Somaliland'ı ne olduğunu bilen var mı gerçekten" diye sordu. Trump, haftabaşında ABD'yi ziyaret etmesi beklenen Netanyahu ile yapacağı görüşmelerde, önceliğin Gazze olacağını" söyledi.