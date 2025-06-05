Trump’tan soruşturma emri: Biden’ın başkanlık dönemi mercek altına alınacak

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili selefi Joe Biden’ın başkanlığı dönemindeki eylemleri hakkında soruşturma emri verdi. Trump yönetimi, Biden’ın danışmanlarını eski başkanın “bilişsel gerilemesini” gizlemeye çalışmakla suçladı.



The Guardian gazetesinin aktardığına göre, Cumhuriyetçiler, halihazırda Biden’ın daha önce imza attığı kararları geçersiz kılmanın yollarını arıyordu. Bu kararların arasında Biden’ın başkanlık döneminin sonlarına doğru verdiği af kararları ve çıkarılan federal kanunlar da vardı.

Yakın zaman önce ileri evre prostat kanseri teşhisi konulan Biden ise “bilişsel gerilemesinin” gizlenmeye çalışıldığına yönelik iddiaların “saçma” olduğunu söyledi. Biden, yaptığı açıklamada, “Şu konuda açık olayım: Başkanlığım döneminde kararları ben verdim. Aflar, kararnameler, yasal düzenlemeler ve bildiriler konusundaki kararları ben verdim. Yapmadığıma dair her türlü iddia saçma ve yanlıştır” diye konuştu.



“BIDEN BAŞKANKEN ABD’Yİ KİMİN YÖNETTİĞİNE ODAKLANACAĞIZ”



Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, halihazırda Biden’ın beş eski danışmanın eski başkanın “zihinsel ve fiziksel durumu” hakkında ifade vermesini isterken, ABD Adalet Bakanlığı’ndan avukat Ed Martin’in başlattığı ayrı bir inceleme de Biden’ın başkanlık döneminin son günlerinde aile üyeleri ve idam mahkumları için verdiği af kararlarını mercek altına aldı.



82 yaşındaki Biden’ın yaşı ve bilişsel yetilerine ilişkin endişe ve tepkiler başkanlığı döneminde özellikle Cumhuriyetçi Parti tarafından sıklıkla dile getiriliyordu.



Bu ay 79 yaşına basacak olan Başkan Donald Trump, Biden’ın “otomatik kalem” kullanımını özellikle hedef aldı. Başkanlar tarafından onlarca yıldır kullanılan bu yöntemde, kişinin gerçek imzası mekanik bir cihaz sayesinde atılabiliyor. Trump yönetiminden yapılan açıklamada, başlatılacak soruşturmanın “Başkan Biden’ın görevde olduğu dönemde Birleşik Devletler’i kimi yöneteceğine odaklanacağı” belirtildi.



TRUMP: EN TEHLİKELİ SKANDALLARDAN BİRİ



Trump da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bu komplo, Amerika tarihinin en tehlikeli ve endişe verici skandallarından biri… Biden’ın imzası köklü politika değişikliklerini etkilemek üzere binlerce belgede kullanılırken, Amerika halkının yürütme yetkisini kimin kullandığını öğrenmesi engellendi” iddiasında bulundu.



Trump, soruşturma için Adalet Bakanı Pam Bondi ile Beyaz Saray danışmanı ve avukat David Warrington’a görev verdi.

