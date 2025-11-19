Trump'tan Sudan açıklaması: Krizin çözümü için Orta Doğu'daki müttefiklerle çalışma sözü

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Sudan'daki krizin çözümüne ilişkin girişimlerde bulunacağını açıkladı.

Beyaz Saray'da ağırladığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da ricası üzerine Sudan'a özellikle eğileceğini belirten Trump, "Sudan'da korkunç zulümler yaşanıyor. Sudan, dünyada en fazla şiddetin yaşandığı ve aynı zamanda en büyük insani krizin yaşandığı yer haline geldi." değerlendirmesini yaptı.

Trump, ülkede temel insani ihtiyaçların karşılanamadığını kaydederek, "Dünyanın dört bir yanından Arap liderler, özellikle de ABD'den yeni ayrılan saygın Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Sudan'da yaşananlara derhal son vermek için başkanlığın gücünü ve etkisini kullanmamı istedi." açıklamasını yaptı.

Sudan'daki krizin çözülmesi gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı, "Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Orta Doğu'daki diğer ortaklarla birlikte çalışarak bu zulmü sona erdirecek ve aynı zamanda Sudan'ı istikrara kavuşturacağız." ifadesini kullandı.

SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR VE HDK GÜÇLERİNİN İHLALLERİ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.