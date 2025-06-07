Trump'tan süpersonik uçuş ve drone kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, süpersonik uçuşların geliştirilmesi çalışmalarını teşvik etmek ve insansız hava araçları (İHA) endüstrisini güçlendirmek için kararnameler imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı paylaşımda Trump'ın, Oval Ofis'te düzenlenen törende imzaladığı yürütme emirleriyle, ABD'de süpersonik uçuşların yeniden önünü açılması ve İHA'lara yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi yoluyla Çin'le rekabette zorlanan sektörün desteklenmesinin amaçladığı vurgulandı.

"GÖRÜŞ ALANININ ÖTESİNDE UÇUŞ İZNİ"

Yürütme emirleri, operatörlerin hem ticari hem de kamu güvenliği görevleri için bu hava araçlarını görüş alanlarının ötesinde uçurmalarına izin veren yeni bir kuralı hızlıca yürürlüğe koymasını ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) yöneticisine İHA muafiyet incelemelerini hızlandırmak için yapay zekayı konuşlandırmasını öngörüyor.

YEREL YETKİLİLERE DAHA FAZLA YETKİ

Söz konusu kararların imzalanmasıyla dron teknolojisine yapılacak yatırımlar sayesinde ABD'nin yerel kolluk kuvvetleri, haydut insansız hava araçlarını düşürmek için daha fazla yetkiye sahip oldu.

FAA için 1973'te karadan süpersonik hava taşımacılığına getirilen yasağın kaldırılması talimatının da yer aldığı kararnameler, "elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçaklarının test edilmesine yönelik" adımlar atmayı da hedefliyor.

Air France'a ait bir Concorde uçağının Temmuz 2000'de Paris'te meydana gelen kazada, toplam 113 kişinin ölümüne yol açmasından bir süre sonra bu uçaklar kullanımdan kaldırılmıştı.

SİBER GÜVENLİK

Trump'ın imzaladığı diğer iki kararnamenin, ABD'nin siber güvenliğini güçlendirmeyi ve Amerikan hava sahası egemenliğini sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Beyaz Saray açıklamasında, "Başkan Trump yabancı siber tehditlere karşı kritik korumalara odaklanarak ve güvenli teknoloji uygulamalarını geliştirerek ülkenin siber güvenliğini güçlendirmek için bir Yürütme Emri imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu emir sayesinde, eski ABD Başkanları Barack Obama ve Joe Biden döneminde imzalanan ilgili kararnamelerin "sorunlu bölümlerinin" değiştirildiği vurgulandı.