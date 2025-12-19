Trump'tan Suriye yaptırımlarını kaldıran yasaya imza

ABD Başkanı Donald Trump, dev savunma bütçesini onaylayarak yasalaştırdı.

Trump'ın, Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirilen törende imzaladığı 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA), aynı zamanda Suriye yaptırımlarını içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasını da öngörüyordu.

901 milyar dolarlık savunma bütçe yasasıyla birlikte Suriye yaptırımları resmen kaldırılmış oldu.

2019'DAN BERİ YÜRÜRLÜKTE

2026 savunma bütçesinde en dikkati çeken unsurlardan biri, 2019 yılında kabul edilen ve Suriye'ye yaptırımlar getiren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nın iptal edilmesi oldu.

Tasarıda, yaptırımların kaldırılması bazı şartlara dayandırılırken, bu kapsamda ABD Başkanı'nın konuya ilişkin ilk raporunu 90 gün içinde, ardından 4 yıl boyunca her 180 günde bir olmak üzere ilgili Kongre komitelerine sunması öngörülüyor.

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşşar Esed yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla yürürlüğe konulmuştu. Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

RUSYA VE ÇİN DETAYI

Savunma bütçesinde dikkati çeken unsurlardan biri de ABD'nin Rusya ve Çin ile askeri anlamda rekabet unsurlarını güçlendirecek yönde birçok başlığın yer alması oldu. Buna göre bütçede, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık bir savunma yardım öngörülüyor. Bu bütçe kapsamında, Ukrayna ordusu için silah tedarik eden ABD şirketlerine ödeme yapılıyor.

Buna ilaveten tasarı, Pentagon'un, Avrupa genelinde görev yapan ABD askerlerinin sayısının 76 binin altına düşürmesini de engelleyen bir bölüm içeriyor.

NDAA ayrıca, Amerikalıların ve ABD şirketlerinin Çin ile hassas teknolojileri içeren tüm işlemlerinde Hazine Bakanlığına bildirimde bulunmalarını zorunlu kılıyor.

Tasarı, Demir Kubbe ve Davud'un Sapanı gibi İsrail'in yoğun kullandığı füze savunma programlarının tam finansmanı da dahil olmak üzere İsrail'e kapsamlı savunma desteği içeriyor.