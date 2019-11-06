Trump'tan Suriye'de petrol için askeri operasyonlara onay

ABD'li yetkililere dayandırılan haber, Amerika merkezli haber ajansı Associated Press'te yer aldı.



Habere göre, ABD askerleri YPG'nin kontrolündeki alanda Deyrizor ile Haseke arasında yaklaşık 150 kilometrelik alanda aktif olması bekleniyor.



Ajansa konuşan yetkililer, plan üzerinde ayrıntılar için hala çalışılması gerektiğini de söyledi.



Trump'ın bu kararının askeri yöneticilerin Suriye'de kalma konusundaki baskılarının bir zaferi olduğu belirtiliyor.



Suriye'de kalacak asker sayısına ilişkin Pentagon'dan bir açıklama yok ancak El Tanf'taki 200 askerle birlikte 800 civarında olabileceği belirtiliyor.