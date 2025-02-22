Trump'tan sürpriz karar: Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı

ABD Başkanı Trump ani kararını Truth Social hesabından duyurdu. Hizmetlerinden dolayı Brown'a teşekkür eden Trump, "General Brown'a, şu anki Genelkurmay Başkanlığımız da dahil olmak üzere ülkemize verdiği 40 yılı aşkın hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi bir beyefendi ve seçkin bir lider; kendisi ve ailesi için iyi bir gelecek diliyorum." ifadelerini kullandı.



Genelkurmay Başkanlığı görevine emekli Hava Kuvvetleri Korgenerali Dan "Razin" Caine'i aday gösterdiğini açıklayan Trump, Caine'in özellikle DAEŞ'le mücadelede başarılar gösterdiğine dikkati çekti.



ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Brown'a teşekkür ederken, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife'ın da görevden alındığını duyurdu.



Brown, ABD tarihinde general rütbesiyle görev yapan ikinci siyahi Amerikalı olarak kayıtlara geçmişti. Caine, CIA askeri işlerden sorumlu yardımcı direktör olarak görev yapmıştı.