Trump'tan sürpriz Kim Jong-un açıklaması: Çin'de görüşebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump , Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Çin'de bir araya gelebileceğini söyledi. Trump, Asya turuna başlamak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Kim'in Çin'deki zirveye katılma ihtimalini gündeme getirdi.

Trump, "Kim Jong-un ile de görüşebiliriz. Bu iyi olur." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne Kim'i davet edebileceğini belirten Trump, "Gelebilir, bilmiyorum. Bu, Başkan Şi'ye bağlı" ifadelerini kullandı.

TRUMP VE KİM ÜÇ KEZ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Trump, ağustos ayında yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideriyle yıl bitmeden yeniden görüşmeyi beklediğini söylemişti.

İlk başkanlık döneminde Kim Jong-un ile yakın bir ilişki kurduğunu savunan Trump, başlangıçta "Roket Adam" diye nitelendirdiği Kuzey Kore lideriyle üç kez yüz yüze görüşmüştü.

İki lider ilk kez Haziran 2018'de Singapur'da, ardından Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de ve son olarak Haziran 2019'da Kuzey Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'de bir araya gelmişti.

Trump ve Kim, ABD Başkanı'nın ikinci görev döneminde henüz yüz yüze görüşmedi.

Şİ CİNPİNG VE PUTİN İLE TARİHİ ZİRVE

Trump'ın Asya ziyaretinin en önemli gündem maddelerinden biri de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Shenzhen'de gerçekleştirmesi planlanan üçlü zirve olacak.

ABD, Çin ve Rusya liderlerini ilk kez bu formatta bir araya getirecek görüşmeye ilişkin konuşan Trump, "Çok şey başarma fırsatımız var" dedi.

Trump ayrıca aralık ayında Miami'de düzenlenecek G20 Zirvesi'ni hatırlatarak, önlerinde çok sayıda önemli görüşme bulunduğunu söyledi.

Çin yönetimi, üç liderin görüşmesinde "dünya barışının" ele alınacağını açıkladı.

Kremlin ise zirvenin öneminin "ne kadar vurgulansa az olacağını" belirterek, Putin ile Trump arasında ayrı bir ikili görüşme yapılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Trump, Putin ile ayrıca görüşeceğini doğrulamadı.

AVRUPA'DA "YENİ YALTA" ENDİŞESİ

Üçlü zirve, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'da ise endişelere neden oldu.

Avrupa ve Ukrayna, ABD, Rusya ve Çin liderlerinin gerçekleştireceği görüşmenin, büyük güçlerin nüfuz alanlarını yeniden belirlediği bir "yeni Yalta" sürecine dönüşmesinden kaygı duyuyor.

Şubat 1945'te Kırım'ın Yalta kentinde Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill bir araya gelmişti.

İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde gerçekleştirilen konferansta Avrupa'nın savaş sonrası düzenine ilişkin alınan kararlar, Soğuk Savaş öncesindeki güç dengelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştı.

TRUMP'IN ASYA TURUNDA EKONOMİ GÜNDEMİ

Trump, Çin'e geçmeden önce Filipinler'de önemli bir konuşma yapacağını ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) liderleriyle ekonomik konuları ele alacağını da duyurdu.

ABD Başkanı'na Asya ziyaretinde Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick eşlik ediyor.

İki bakan arasında Nvidia konusunda görüş ayrılıkları yaşandığına ilişkin haberler gündeme gelirken Trump, AFP muhabirinin sorusu üzerine, "Açıkçası, iki farklı görüşleri var" dedi.

Trump, Lutnick'i görevden almayı düşünmediğini de belirtti.

NVIDIA TARTIŞMASI DA GÜNDEMDE

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, pazar günü yaptığı açıklamada, Nvidia'nın en gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e ulaştırılmasına bilerek izin verip vermediğine ilişkin açıklama yapması gerektiğini söylemişti.

Tartışmalar, Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen Alice Huang ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından büyümüştü.

Bessent, Alice Huang'ın daha önce çalıştığı Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed ile bağlantılı şirketlere işaret etmişti.

Financial Times'ın haberine göre dört federal kurum, Megaspeed'in ABD Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye alınmasını istemiş ancak bakanlık bu adımı atmamıştı.

Trump ise Jensen Huang'ın yeniden Nvidia'nın başına geçmesi fikrine olumlu yaklaşarak, "Bu kesinlikle kötü bir fikir değil" dedi.

ABD Başkanı, Nvidia ile ilgili tartışmaları Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede gündeme getirebileceğini de ifade etti.