Trump'tan takas operasyonu açıklaması: Putin'e tebrik, Biden'a eleştiri

ABD'de eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Ankara'da yapılan son dönemin en kapsamlı takas operasyonu dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tebrik ederken, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini operasyonu yürütme biçimi nedeniyle eleştirdi.

Trump'tan takas operasyonu açıklaması: Putin'e tebrik, Biden'a eleştiri

Trump, seçim kampanyası kapsamında Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlediği mitingde, "'i yine başka bir harika anlaşmaya imza attığı için tebrik etmek isterim." ifadesini kullandı.

Takas operasyonunu ele alış biçimi nedeniyle Biden yönetimini eleştiren Trump, "Vatandaşlarımızı geri aldık ama korkunç anlaşmalar karşılığında. Onları geri aldığımızı söylemek güzel ama bu kötü bir örnek teşkil eder mi?" dedi.

HARRİS'E ELEŞTİRİ YAĞMURU: ÇOK DÜŞÜK ZEKALI BİR BİREY

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, aynı mitingde, Demokrat Parti'den muhtemel rakibi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştiri yağmuruna tuttu.

Harris'in, başkan adayları arasında "en solcu görüşlere" sahip olduğunu savunan Trump, " (Harris) Çok düşük zekalı bir birey. Bizim zeka seviyesi düşük birine ihtiyacımız yok." diye konuştu.

MİT’ten büyük takas operasyonu: Dizilere konu olan hikaye gerçek oldu

MİT’ten büyük takas operasyonu: Dizilere konu olan hikaye gerçek oldu

Haberi Görüntüle

MİT'İN YÖNETTİĞİ TAKAS OPERASYONU

MİT, , Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, Amerikalı eski deniz piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin ve Rusya Federal Güvenlik Servisi Subayı Vadim Krasikov yer alıyordu.

Öne Çıkan Video

ATV'ye bilerek çarptılar iddiası: Yaralı kadının eşi NTV'ye konuştu

DÜNYA HABERLERİ

ABD Medyası: İran, savaşa yol açacak da olsa İsrail’i vuracağını söyledi

ABD Medyası: İran, savaşa yol açacak da olsa İsrail’i vuracağını söyledi

İsrail ile çatışan Hizbullah 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ile çatışan Hizbullah 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu

Netanyahu: Kim bize zarar vermek isterse bedelini çok ağır ödeyecek

Netanyahu: Kim bize zarar vermek isterse bedelini çok ağır ödeyecek

Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait SİHA'yı düşürdük

Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait SİHA'yı düşürdük

Filistin Sağlık Bakanından Gazze'de salgın hastalık uyarısı

Filistin Sağlık Bakanından Gazze'de salgın hastalık uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Siyonistlerin küstahlığı cevapsız kalmayacak

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Siyonistlerin küstahlığı cevapsız kalmayacak

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...