Trump'tan tarihi adım: İran dini lideri Hamaney'e mektup yazdı
ABD Başkan Donald Trump, İran'ı dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup yazarak müzakere etmek istediğini bildirdi.
ABD basınının bildirdiğine göre Başkan Donald Trump, İran'ı dini lideri Ali Hamaney'e mektup yazdı.
Fox Business Network'e konuşan Trump, İran'la nükleer silah programı anlaşması sağlamak üzere masaya oturmak istediğini belirtti.
Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilemeyeceğini ifade ederek, Tahran'ın masaya gelmemesi durumunda başka bir adım atması gerekeceğini ifade etti.
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