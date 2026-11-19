"SAVAŞ İÇİN YARDIM İSTEMEYECEĞİM"

Trump, zirve öncesi Amerikan FOX News'a röportaj verdi. İran savaşını sona erdirmek için Rusya ve Çin'den yardım istemeyeceğini söyledi. Washington'ın çatışmayı bitirmek için kimsenin desteğine ihtiyaç duymadığını savundu. Ukrayna savaşına ilişkin de konuştu. "Öyle ya da böyle, bu savaşı yakında bitireceğiz" dedi.

NVİDİA'DAN "KISACA" SÖZ ETTİ

ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping 'le yapay zekâ konusunu görüştüğünü de açıkladı. Ancak iki ülke arasındaki çip geriliminin merkezindeki Nvidia şirketinin eski CEO'su Jensen Huang'ın merkezinde olduğu krizin gündeme gelmediğini söyledi. Trump, istifasını ise "trajedi" olarak nitelediği Huang'dan "yalnızca kısaca" söz etmiş olabileceğini belirtti.

19 LİDER KATILDI

Şi Cinping'in ev sahipliğindeki APEC Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori, Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Brunei Darusselam Sultanı Hassanal Bolkiah, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ve APEC'e "Çin Taipesi" adıyla üye olan Tayvan'ı temsilen Acer şirketinin kurucusu Stan Shih katıldı.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1993'te toplamıştı. Çin, daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.