Trump'tan tarihi zirve öncesi İran mesajı. "Yardım istemeyeceğim"
19.11.2026 04:40
Son Güncelleme: 19.11.2026 04:44
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliği yaptığı davete katılan liderler, akşam yemeği öncesi aile fotoğrafı çektirdi.
Dünyanın gözü Çin'deki tarihi üçlü zirveye çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin liderleriyle görüşmesi öncesinde İran ve Ukrayna savaşlarına ilişkin dikkat çekici mesajlar verdi.
Çin, Şıncın kenti 33'üncü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
Zirve öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomik Liderleri onuruna verilen resmi resepsiyona katıldı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğindeki davete katılan liderler, akşam yemeği öncesi aile fotoğrafı çektirdi.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva da davette ve aile fotoğrafında yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri şi Cinping ile Rusya lideri Vladimir Putin, fotoğraf çekimi öncesinde selamlaştı.
"SAVAŞ İÇİN YARDIM İSTEMEYECEĞİM"
Trump, zirve öncesi Amerikan FOX News'a röportaj verdi. İran savaşını sona erdirmek için Rusya ve Çin'den yardım istemeyeceğini söyledi. Washington'ın çatışmayı bitirmek için kimsenin desteğine ihtiyaç duymadığını savundu. Ukrayna savaşına ilişkin de konuştu. "Öyle ya da böyle, bu savaşı yakında bitireceğiz" dedi.
NVİDİA'DAN "KISACA" SÖZ ETTİ
ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le yapay zekâ konusunu görüştüğünü de açıkladı. Ancak iki ülke arasındaki çip geriliminin merkezindeki Nvidia şirketinin eski CEO'su Jensen Huang'ın merkezinde olduğu krizin gündeme gelmediğini söyledi. Trump, istifasını ise "trajedi" olarak nitelediği Huang'dan "yalnızca kısaca" söz etmiş olabileceğini belirtti.
19 LİDER KATILDI
Şi Cinping'in ev sahipliğindeki APEC Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Peru Devlet Başkanı Keiko Fujimori, Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Brunei Darusselam Sultanı Hassanal Bolkiah, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu ve APEC'e "Çin Taipesi" adıyla üye olan Tayvan'ı temsilen Acer şirketinin kurucusu Stan Shih katıldı.
Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1993'te toplamıştı. Çin, daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.
Çin Devlet Başkanı Şi, ilk kez yabancı bir devlet başkanını havalimanında bizzat karşıladı.
"YENİ YALTA" ENDİŞESİ
Üçlü zirvede Trump'ın önceliği, "nükleer silahların azaltılması" ve İran'daki savaş.
Putin de görüşmeyi, Ukrayna savaşını Moskova'nın çıkarlarına uygun bir anlaşmayla bitirmek için fırsat olarak değerlendiriyor. Ancak Washington, Ukrayna'nın üçlü zirvenin gündeminde olmadığını duyurdu.
Ev sahibi Şi Cinping ise özellikle nükleer silahların sınırlandırılması konusunda isteksiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın her birinin 5 binden fazla nükleer savaş başlığı bulunurken, Çin'in yaklaşık 500 başlığı var.
Öte yandan üçlü zirve, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'da ise endişelere neden oldu. Avrupa ve Ukrayna, ABD, Rusya ve Çin liderlerinin gerçekleştireceği görüşmenin, büyük güçlerin nüfuz alanlarını yeniden belirlediği bir "yeni Yalta" sürecine dönüşmesinden kaygı duyuyor.
Şubat 1945'te Kırım'ın Yalta kentinde Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill bir araya gelmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde gerçekleştirilen konferansta savaş sonrası Avrupa'nın düzenine yönelik alınan kararlar, Soğuk Savaş öncesindeki güç dengelerinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştı.