Trump'tan tartışma yaratacak adım: Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptırım kararı verdi

Amerikan Başkanı Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım uygulayan kararnameyi imzaladığını açıkladı. Trump, mahkemesin Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini gayrımeşru şekilde hedef aldığını savundu.

Amerikan Başkanı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya savaş suçu işlediği gerekçesiyle çıkarılan tutuklama kararını kabul etmediklerini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:



"UCM, meşru bir dayanağı olmaksızın, ABD ve İsrail de dahil olmak üzere bazı müttefiklerinin personeli üzerinde yargı yetkisi iddia etmiş ve ön soruşturmalar açmıştır; ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı hedef alan asılsız tutuklama kararları çıkartarak yetkisini kötüye kullanmıştır. Her iki ülke de Roma Statüsü'ne taraf veya UCM üyesi olmadığı için UCM'nin ABD veya İsrail üzerinde herhangi bir yargı yetkisi bulunmamaktadır."



Yaptırım kararnamesiyle Ceza Mahkemesi yetkililerinin Amerikan vizeleri ve ABD'de finansal işlem yapmaları bloke edildi.



UCM, geçen yıl kasım ayında, Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu ile o günkü Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.



ABD'li yetkililer bu kararı tanımadıklarını ifade etmiş, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri UCM'ye yaptırım uygulanmasını önermişti.