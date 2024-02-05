Trump'tan, Taylor Swift'e karşı "Kutsal Savaş" ilanı

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, Başkan Joe Biden'ın yeniden seçilmesine yönelik desteğini henüz açıklamadı.



Donald Trump'a yakın bir kaynak 2024 seçimlerinde açıkça Demokratları desteklemesi durumunda pop megastarına karşı "kutsal bir savaş" ilan edileceğini söylüyor.



Trump'ın seçim kampanyasında çalışan sadık müttefikleri, sağcı medyadaki Trump destekçileri ve eski başkanın dış danışmanları uzun süredir Swift'in 2020 yılında yaptığı gibi Biden'ı destekleyeceğini düşünüyor.



Kaynaklar, çeşitli alanlardaki destekçilerinin birçoğunun geçtiğimiz aylarda konuyu Trump'la tartıştığını söylüyor. Swift, 2024 seçimleri için henüz herhangi bir destek açıklamadı.

"HİÇBİR DESTEK BIDEN'I KURTARAMAZ"

The New York Times, Biden'ın seçim kampanyasında Taylor Swift'in "potansiyel vekiller listesi"nde önemli bir isim olduğunu bildirdi.



Trump ise Biden ve Swift'in bu yıl kendisine karşı birlik olma ihtimali karşısında alarma geçmedi, anlık bir ego patlamasıyla tepki verdi.



Geçtiğimiz haftalarda eski başkan, popüler ünlülerin hiçbir desteğinin Biden'ı kurtaramayacağını söyledi.



Trump ayrıca özellikle Swift'ten "daha popüler" olduğunu ve ünlü şarkıcıdan daha "sadık hayranlara" sahip olduğunu iddia etti.



Trump'a yakın bir kaynağa göre eski başkan Time dergisinin 2023'te Yılın Kişisi olarak kendisi yerine Taylor Swift'i seçmesinin açıkça "koca bir saçmalık" olduğunu söyledi.