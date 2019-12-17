Trump'tan Temsilciler Meclisi Başkanı'na azil sürecine tepki mektubu

Beyaz Saray, Trump'ın, hakkında yürütülen azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye hitaben kaleme aldığı mektubu paylaştı.



Trump mektubuna, "Sayın Temsilciler Meclisi Başkanı. Bu mektubu, Temsilciler Meclisindeki Demokratlar tarafından yürütülen partizan azil savaşını en güçlü şekilde protesto ettiğimi belirtmek için yazıyorum." ifadeleriyle başladı.



Temsilciler Meclisindeki azil girişiminin "görevi anayasaya aykırı şekilde kötüye kullanma" olduğunu savunan Trump, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesinin sunduğu azil maddelerinin hukuki dayanağının bulunmadığına dikkati çekti.



Trump, "Çok çirkin bir kelime olan azlin önemini basitleştirdiniz. Hiçbir geçerliliği olmayan azil sürecini devam ettirerek görev yemininize ihanet ediyor, anayasaya bağlılığınızı kırıyor ve Amerikan demokrasisine savaş açıyorsunuz." yorumunu yaptı.



Hakkındaki "Görevin kötüye kullanılması" suçlamasına yönelik Trump, "Bu tamamen sizin samimiyetsiz, mesnetsiz ve temelsiz hayal ürününüz." ifadesini kullandı.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile "masum bir telefon görüşmesi" yaptığının altını çizen Trump, "Kongrenin işleyişini engellediğime dair ikinci suçlamanız da tehlikeli ve mantık dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.



AZİL SÜRECİNE "CADI MAHKEMELERİ KARŞILAŞTIRMASI"

Trump, "Sizin 2016'da adayınız seçimi kaybetti ve partiniz bu yenilgiyi atlatamadı." görüşünü paylaştı.



ABD başkanına yönelik herhangi bir azil sürecinin iki partinin de desteklemesi gerektiğini vurgulayan Trump, bu süreçte Cumhuriyetçilerin desteğinin olmadığına dikkat çekti.



Trump, mektubunda ABD'nin Massachusetts eyaletinde 17. yüzyılda kurulan ve bir grubu "cadılıkla" suçlayan mahkemelere de atıfta bulunarak "Salem Cadı Mahkemelerindeki sanıklara bile daha çok kanuni prosedür işletilmişti." ifadesini kullandı.



CUMHURİYETÇİLERDEN DEMOKRATLARA AZİL DAVASINDA ŞAHİT RESTİ



Diğer taraftan, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer'in, Senatoda yapılacak azil mahkemesinde şahitlerin dinlenmesi talebini reddetti.



McConnell, Senatoda yaptığı konuşmada, Schumer'in kendisine gönderdiği ve Trump'ın azline yönelik Senatoda kurulacak bir mahkemede bazı şahitlerin dinlenmesine yönelik talepte bulunduğu mektuba yanıt verdi.



Talebi reddettiklerini belirten McConnell, "Biz azil soruşturması yapmıyoruz. Biz yargılama yapıyoruz. Temsilciler Meclisi böyle bir yola girdi ve soruşturmayı yapmak onların görevi. Eğer gerekli tanıkları dinlemedilerse bu onların başarısızlığıdır." diye konuştu.

