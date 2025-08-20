Trump'tan tepki çeken hitap: "Netanyahu bir savaş kahramanı"

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı radyo programında "Netanyahu iyi biri, orada savaşıyor ve mücadele ediyor, onu hapse atmak istiyorlar ama o bir savaş kahramanı çünkü birlikte çalıştık" dedi.



Trump sözlerini, "Sanırım ben de bir savaş kahramanıyım, kimsenin umurunda değil belki ama ben de bir savaş kahramanıyım çünkü o uçakları gönderdim" diyerek sürdürdü.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ



Trump'ın Uluslarası Ceza Mahkemesinin hakkında yakalama kararı bulunan Netanyahu'ya yönelik "savaş kahramanı" yakıştırması büyük tepki çekti.



Demokratlar Trump'ın bizzat hiçbir savaşta yer almadığına vurgu yaptı. Trump geçmişte yıllarca esir tutulmuş Vietnam Gazisi John Mc Cain için de "o savaş kahramanı değil" çünkü esir düşenleri sevmem diye konuşmuştu.

