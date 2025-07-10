Trump'tan tepki çeken İngilizce övgüsü: "Liberya lideri, neden kalkıp gitmedi?"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da beş Afrika ülkesinin liderini ağırladığı sırada Batı Afrika ülkesi Liberya’nın Cumhurbaşkanı Joseph Boakai’nin İngilizcesini övmesi, ülkede eleştirilere sebep oldu.



1847 yılında bağımsızlığını ilan ederek Afrika’da bunu yapan ilk cumhuriyet olan ve bağımsızlığı ABD tarafından 1862 yılına kadar tanınmayan Liberya’nın resmi dili İngilizce. Trump’ın İngilizcesini övdüğü Liberya lideri de ülkesinde eğitim görmüş bir isim.



“MASADA SİZİN KADAR İYİ KONUŞAMAYAN İNSANLAR VAR”



CNN International’ın haberine göre, Trump, dün Beyaz Saray’da Afrikalı liderleri ağırladığı sırada, Boakai’ye, “Ne kadar iyi bir İngilizce, güzel… Böyle güzel konuşmayı nerede öğrendiniz?” diye sordu.



Bokai de buna yanıt olarak Trump’a nerede eğitim gördüğünü söyledi. Cevap karşısında daha çok meraklanan Trump ise “Çok ilginç… Bu masada sizin kadar iyi konuşamayan insanlar var” dedi.



Liberya, 1882 yılında Amerikan Sömürgeleştirme Topluluğu tarafından kurulmuştu. Amacı, azat edilen köleleri Amerika’ya yerleştirmekti. Ülke, 1847 yılında bu topluluktan bağımsızlığını ilan etmişti. Bugün Liberya'da pek çok dil konuşulsa da İngilizce ülkenin resmi dili olmayı sürdürüyor.



“KÜÇÜMSEYİCİ BİR İFADE”



Pek çok Liberyalı ise ABD Başkanı Trump’ın ülke lideri Boakai’ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.



Archie Tamel Harris isimli genç bir Liberyalı aktivist, CNN’e yaptığı açıklamada, “Ülkemiz İngilizce konuşulan bir ülke olduğu için (söylediklerinden) incindim” dedi. Trump’ın bu soruyu sormasını bir iltifat olarak görmediğini anlatan Harris, “ABD Başkanı ve Batı’daki insanların Afrikalıları halen eğitim almamış, köyde yaşayan insanlar olarak gördüğüne inanıyorum” dedi.



Kimliğinin paylaşılmasını istemeyen Liberyalı bir diplomat da CNN’e verdiği demeçte, bu yorumun “uygun olmadığını” hissettiğini anlattı. Diplomat, bunun “İngilizce konuşan bir ulusa mensup Afrikalı bir devlet başkanına yönelik küçümseyici” bir ifade olduğu yorumunda bulundu.



Güney Afrikalı siyasetçi Veroica Mente de X hesabından yaptığı paylaşımda, Liberya liderine işaret ederek, “Onu kalkıp gitmekten alıkoyan neydi?” diye sordu.



BEYAZ SARAY VE LİBERYA’DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray Basın Ofisi ise Trump’ın açıklamasını savundu. Basın sekreter yardımcısı Anna Kelly, Trump’ın yorumunun “içten bir iltifat” olduğunu iddia ederek Trump’ın Afrika ve dünyada küresel istikrarı yeniden sağlamak için selefi Joe Biden’dan daha fazlasını yaptığını söyledi.



Liberya Dışişleri Bakanı Sara Beysolow Nyanti de CNN’e yaptığı açıklamada, Liberya liderinin açısından “bir kırgınlığın” olmadığını, “pek çok insanın Afrika kıtasının dilbilimsel sınırları ya da demografisini anlamadığını” söyledi. Trump’ın duyduğu şeyin ülke üzerindeki Amerikan etkisi olduğunu belirten Nyanti, “İngilizcenin farklı aksanları ve formları olduğunu biliyoruz. (Trump’ın) kökleri Amerikan İngilizcesinde olan tonlamayı fark etmesi sadece İngilizcenin tanıdık bir versiyonunu tanımasıdır” diye konuştu.

