Trump'tan tepki çeken vaat: "Müslümanlara seyahat yasağı"

ABD seçimlerinin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, "işgal altındaki ülkelerden" mülteci kabul etmeyeceğini söyleyerek ilk başkanlık dönemindeki "Müslümanlara yönelik seyahat yasağını" geri getirmeyi vaat etti. Ocak 2017'de yürürlüğe giren seyahat yasağı, bazı yabancıların ABD'ye girişini sınırlandırmıştı. Göreve gelişinin ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın attığı ilk adımlardan biri seyahat yasağını geri çekmek olmuştu.

Trump'tan tepki çeken vaat: "Müslümanlara seyahat yasağı"
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Eski Başkanı , perşembe günü Washington'da antisemitizmle mücadele konulu bir etkinlikte konuştu.

Yahudi seçmenleri kendisi için oy kullanmaya ikna etmeye çalışan Trump, ilk başkanlık dönemindeki "Müslümanlara yönelik seyahat yasağını" geri getirmeyi vaat etti.

"SINIRLARIMIZI KAPATACAĞIZ"

Eski başkan, "Aramızdaki yabancı Cihat sempatizanlarını ve Hamas destekçilerini sınır dışı edeceğiz. Onları ülkemizden çıkaracağız. Gazze Şeridi gibi işgal altındaki bölgelerden mültecilerin yerleştirilmesini yasaklayacağım ve sınırlarımızı kapatacağız." diye söz verdi.

Rahatsız edici vaadin ardından kendi dönemindeki kısıtlamayı hatırlatan Trump, "Seyahat yasağını geri getireceğiz, meşhur seyahat yasağını hatırlarsınız. Dünyanın belirli bölgelerinden gelenleri kabul etmemiştik çünkü alışveriş merkezlerimizi yakıp yıkmalarını ve insanları öldürmelerini istemedim." diye konuştu.

"MÜSLÜMAN YASAĞI"

Ocak 2017'de yürürlüğe giren seyahat yasağı, bazı yabancıların ABD'ye girişini sınırlandırmıştı.

Karardan etkilenenlerin büyük çoğunluğu nüfuslu ülkeler olduğu için bu yasak, Trump'ın yanı sıra destekçileri ve muhalifleri tarafından da "Müslüman yasağı" diye nitelendirilmişti.

BIDEN YASAĞI GERİ ÇEKMİŞTİ

Ocak 2021'de göreve gelişinin ardından mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın attığı ilk adımlardan biri seyahat yasağını geri çekmek olmuştu.

Trump, perşembe günü yaptığı konuşmada, yasak kapsamına giren İran, Yemen, Irak, Libya, Suriye ve Sudan gibi ülkeleri, "dünyanın çok vahşi, şiddet dolu bölgeleri" olarak niteledi.

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