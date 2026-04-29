Trump'tan tüfekli İran paylaşımı

ABD ve İran arasında devam eden ateşkesten bir anlaşma çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini korurken ABD Başkanı Donald Trump , Truth üzerinden bir paylaşım yaparak İran'ı hedef aldı. Trump paylaşımında “İran bir türlü işleri yoluna koyamıyor. Nükleer silahsızlanma anlaşması imzalamayı bilmiyorlar. Yakında akıllanmaları gerek!” diye yazdı.

Trump mesajında ayrıca yapay zekayla oluşturulmuş bir görsel de paylaştı. Güneş gözlüklü Trump görselde bir tüfeği tutarken görülürken arkadaki patlamalar da dikkat çekiyor.