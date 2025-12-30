Trump'tan Türkiye'ye F-35 sinyali. İsrail ve Yunanistan'ı endişelendiren açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Florida'da bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Trump, bir muhabirin sorusu üzerine Türkiye'ye F-35 satışı konusunu “çok ciddi bir şekilde düşündüklerini” söyledi.

Bu sözler Tel Aviv ve Atina basınında büyük yankı uyandırdı.

“İSTİKRAR GÜCÜNE TÜRKİYE'Yİ DAHİL ETMEYE KARARLI”

İsrail basınından Ynet haber sitesi, “ABD Başkanı, Türkiye’ye F-35 satışını tekrar gündeme getirdi ve değerlendirmenin ciddi bir şekilde sürdüğünü söyledi. Trump açıklamasında, kendisinin ve Netanyahu'nun Erdoğan'a saygı duyduğunu aktardı." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki bağımsız istikrar gücü konusunda ise, "Ayrıca Gazze’de Türk askeri sorusuna da ‘Bence iyi bir şey’ yanıtını verdi. Yani anlaşılan Trump, Gazze’de faaliyet gösterecek istikrar gücüne Türkiye’yi dahil etmeye ve Netanyahu'yu buna ikna etmeye kararlı.” denildi.

Tel Aviv merkezli Calcalist ise “Trump, Türkiye’ye F-35 satışı düşündüğünü belirtti ve Türkiye'nin jetleri İsrail'e karşı kullanmayacağının garantisini verdiğini aktardı.” ifadelerini kullandı.

“NETANYAHU'YU İKNA ETMEYE ÇALIŞACAK”

Haberde Gazze Şeridi'nde Türk güçlerinin varlığına izin verip vermeyeceği konusunda, "Trump'ın Gazze'de faaliyet gösterecek istikrar gücüne Türkiye'yi dahil etmeye kararlı olduğu ve Netanyahu'yu ikna etmeye çalışacağı anlaşılıyor." ifadelerine yer verildi.

"YUNANİSTAN'DAN SÖZ ETMEDİ BİLE"

Netanyahu ve Trump görüşmesi, Yunan basınında da geniş yer buldu.

Enikos haber sitesi, “Trump, Türklere F-35 satışını ciddi bir şekilde düşündüklerini söyledi ve İsrail’e karşı kullanmayacaklarının sözünü verdi. Yunanistan’dan hiç söz etmedi bile. Beyaz Saray’ın Ankara’ya olası satışı Atina’yı tehlikeye atar.” dedi.

Atina merkezli Nemesis haber sitesi, "Trump, Türkiye'ye F-35 satışı konusunu gündeme getirdi ve Erdoğan'ı savundu." başlıklı haberinde konuyu ele aldı.

“NETANYAHU HİÇ TEPKİ VERMEDİ, DONUK BİR BAKIŞLA BAKTI”

Haberde, "Donald Trump, Florida'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunurken, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satmayı "çok ciddi bir şekilde" düşündüğünü söyledi." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun konuşma sırasındaki ifadelerine de değinen gazete, "Trump'ın Erdoğan ve F-35'lerle ilgili açıklamalarının neredeyse tamamı boyunca Netanyahu'nun hiçbir tepki vermediğini ve donuk bir bakışla baktığını vurgulamak önemli." tanımlamasını yaptı.

Suriye'nin son durumuyla ilgili olarak Trump'ın Erdoğan övgüsü bir kez daha vurgulandı ve, "Trump, bir yıl önce Esad'ın devrilmesiyle ilgili olarak da Suriye'ye değindi ve Erdoğan'ı tekrar övdü. Şara'yı destekleyerek Suriye'deki Beşar Esad rejiminin devrilmesine yardımcı olanın Erdoğan olduğunu söyledi." ifadeleri kullanıldı.