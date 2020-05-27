ABD Başkanı Donald Trump, paylaştığı bazı tweetlere "bilgiyi doğrula" etiketi ekleyen Twitter'ı, "ifade özgürlüğünü kısıtlamak" ve "2020 seçimlerine müdahale etmekle" suçladı.



Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uyguladı.

"KAPATIRIM TEHDİDİ"

ABD Başkanı ifade özgürlüğü tepkisinin ardından yeni paylaşımlarda bulundu. Trump, "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının muhafazakarları sessizleştirdiğini düşünüyor. Bunun olmasını engellemek için sosyal medya platformlarına güçlü ayar çekeceğiz ya da tamamen onları kapatacağız. 2016 ylında başarısızlıkla sonuçlanan girişimleri gördük. Bunun daha sofistike bir versiyonunun yaşanmasını engellemeliyiz" dedi.

Donald Trump ayrıca maille oy kullanma sistemini de eleştirdi. Corona virüs salgınına önlem almada geç kalmakla eleştirilen ABD Başkanı, "Geniş çaplı mektupla oy kullanmanın ülkemize yerleşmesine izin veremeyiz. Bu her türlü hilenin önünü açacaktır. Tıpkı sosyal medyada olduğu gibi en büyük hileyi yapan kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ÖNCEKİ PAYLAŞIMI



Trump söz konusu Twitter paylaşımında, "California'daki uzaktan oylamanın oylamada hileye yol açacağını" iddia ederken, Twitter bu paylaşımın altına eklediği "bilgiyi doğrula" etiketinde kullanıcılara "Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın" uyarısında bulundu.



Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 3 Kasım'daki seçimlere işaret ederek "Trump şimdi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyor. Benim uzaktan oylamanın büyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair açıklamamı, yalancı basın CNN ve Amazon'un Washington Post'una dayandırarak yalanlıyor." ifadesini kullandı.



Trump ayrıca "Twitter, ifade özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor ve başkan olarak ben buna izin vermem." değerlendirmesinde bulundu.



Twitter'dan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın bu paylaşımları, oylama sürecine ilişkin yanlış bilgiler içeriyor olabilir. Bu nedenle de uzaktan oylama sistemine ilişkin daha fazla bilgi paylaşmak için bu tweete 'bilgiyi doğrulama' etiketi ekledik." dedi



Trump'ın Başkanlık Kampanyası Danışmanı Brad Parscale ise yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın bu adımını kınayarak Twitter'ın "yalancı basın" ile iş birliği yaptığını savunmuştu.

