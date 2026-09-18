Trump’tan üç medya kuruluşuna Beyaz Saray yasağı

ABD Başkanı Donald Trump , CNN, MS NOW ve Politico’ya Beyaz Saray ’a erişim yasağı getirdiğini açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirterek üç medya kuruluşunu ‘sürekli sahte haber yayımlamakla’ suçladı. Trump, başka medya kuruluşlarının da benzer yasaklarla karşılaşabileceği mesajını verdi.

Trump, CNN’in hangi haberi nedeniyle yasaklandığına ilişkin somut bir örnek vermedi. MS NOW’u ise eski adı MSNBC üzerinden hedef alan Trump, kanalın izlenme oranı ve güvenilirlik kaybı nedeniyle adını değiştirdiğini öne sürdü.

Trump, Politico’nun Joe Biden döneminde ABD hükümetinden 8 milyon dolarlık ‘yasadışı’ abonelik ödemesi aldığını ve bunun yolsuzluk olduğunu iddia etti. Ancak daha önce yapılan incelemeler, söz konusu tutarın federal kurumların Politico ve daha pahalı olan Politico Pro ürünleri için yaptığı abonelik harcamalarından oluştuğunu gösteriyor. USAID’in doğrudan yaptığı ödemenin ise 2023 ve 2024 yıllarında yaklaşık 44 bin dolar olduğu bildirilmişti. Politico, herhangi bir devlet yardımı veya sübvansiyonu aldığını reddetmişti.