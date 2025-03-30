Trump'tan üçüncü dönem sinyali: Bunu yapabileceğimiz yöntemler var

ABD Başkanı Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda 3. dönem başkanlık tartışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı.



Trump, bu konuda net konuşmak için henüz erken olduğunun altını çizerken, bir dönem daha başkanlığa ise açık olduğunu net sözlerle dile getirdi.



ABD Başkanı Trump, Anayasa'nın 22. maddesi uyarınca 2 dönem ile sınırlandırılmış olan başkanlık süresinin bir dönem daha uzatılması ile ilgili soruya, "Pek çok insan bunu yapmamı istiyor ama ben onlara daha önümüzde uzun bir yol olduğunu, yönetimin henüz çok başında olduğumuzu söylüyorum." diye yanıt verdi.



Trump, üçüncü bir dönem görev yapma konusunda bugüne kadarki en kapsamlı yorumlarından birini yaparken, "Şu an bugüne odaklandım. Çalışmayı seviyorum." ifadesini kullandı.



Bir dönem daha görev yapmak isteyip istemediği sorulduğunda, "Bu konuda şaka yapmıyorum ama bunu düşünmek için henüz çok erken." değerlendirmesini yaptı.



Kendisine üçüncü bir dönem için aday olmasını sağlayacak planların sunulup sunulmadığı sorulduğunda ise Trump, "Bunu yapabileceğiniz yöntemler var." cevabını verdi.



Trump, muhabirin, Başkan Yardımcısı JD Vance'in aday olacağı ve ardından görevi Trump'a devredeceği olası bir senaryonun mümkün olup olmayacağına ilişkin sorusuna, "Bu yöntemlerden biri olabilir, ancak başka yöntemler de var." diye yanıt verdi.