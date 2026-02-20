Trump'tan "UFO" talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, yetkili kurumlara "uzaylı " talimatı vereceğini duyurdu.

Eski başkan Barack Obama'nın tartışma yaratan açıklamalarının ardından Trump sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Trump mesajında "Gösterilen muazzam ilgiye dayanarak; Savaş Bakanı'nı ve ilgili diğer Bakanlık ve Kurumları; uzaylı ve dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava fenomenleri (UAP), tanımlanamayan uçan nesneler (UFO) ve bu son derece karmaşık ama bir o kadar da ilginç ve önemli konularla bağlantılı tüm diğer bilgilere ilişkin hükümet dosyalarının tespit edilmesi ve açıklanması sürecini başlatmaları için görevlendireceğim. Tanrı Amerika'yı korusun!" ifadelerini kullandı.

OBAMA NE DEMİŞTİ?

Bir podcast yayınına konuk olan eski Amerikan Başkanı Barack Obama , "Uzaylılar gerçek mi?” sorusu üzerine

Obama, “Onlar gerçek, ama ben onları görmedim ve bir yerde de tutulmuyorlar” dedi. Sıkça komplo teorilerine konu olan "51'inci Bölge" iddialarına da cevap veren Obama, “Eğer ortada devasa bir komplo yoksa ve bunu ABD Başkanından gizlemedilerse, yeraltında bir tesis yok” diye konuştu.

Eski başkan, uzaylılara ilişkin sözleri çok tartışılınca bu defa sosyal medya hesabından açıklama yaparak geri adım attı. Katıldığı soru-cevap bölümünün ruhuna uygun hareket etmeye çalıştığını belirten Barack Obama, “evrenin büyüklüğü göz önüne alındığında istatistiki olarak başka bir yerde yaşam olma ihtimalinin yüksek olduğunu ancak güneş sistemleri arasındaki mesafelerin bu varlıkların bizi ziyaret etme şansını düşürdüğünü” söyledi. Obama, "Başkanlığım süresince dünya dışı varlıkların bizimle temas kurduğuna dair hiçbir kanıt görmedim. Gerçekten!" ifadelerini kullandı.