Trump'tan Ukraynalı sığınmacı kararı: 240 bin kişi sınır dışı edilebilir

Reuters haber ajansına göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili ve konuya aşina üç kaynak, Trump yönetiminin Rusya ile savaştan kaçan yaklaşık 240 bin Ukraynalının yasal statüsünü iptal etmeyi planladığını ve bu kişileri sınır dışı edebileceğini söyledi.



Nisan ayı gibi gerçekleşmesi beklenen bu hamle, Ukraynalıların Başkan Joe Biden yönetimi altında gördükleri "sıcak karşılamanın" tersine çevrilmesi anlamına geliyor.

TRUMP-ZELENSKİ TARTIŞMASINDAN ÖNCE GÜNDEMDEYDİ



Ukraynalılara yönelik korumaların geri alınması planı, Trump'ın geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile kamuoyu önünde tartışmasından önce başlamıştı.



Kaynaklar, bunun Trump yönetiminin Biden yönetiminin 1,8 milyondan fazla göçmene verdiği yasal statüsünü ortadan kaldırmaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası olduğunu söyledi.

SINIR DIŞI EDİLME İHTİMALLERİ YÜKSEK



Reuters tarafından görülen bir e-postaya göre, statüleri ellerinden alınan göçmenler hızlı sınır dışı işlemleriyle karşı karşıya kalabilir.



Biden programları, yasadışı göçü caydırmak ve insani yardım sağlamak için geçici yasal yollar yaratmaya yönelik daha geniş bir çabanın parçasıydı.

YÜZ BİNLERCE GÖÇMENİ KAPSIYOR

Rus işgalinden kaçan 240 bin Ukraynalı ve 530 bin Kübalı, Haitili, Nikaragualı ve Venezuelalıya ek olarak, bu programlar Taliban'ın hükümetinden kaçan 70 binden fazla Afgan'ı da kapsıyordu.



Trump adayken Biden programlarını sona erdirme sözü vermiş ve bunların ABD yasalarının sınırlarını aştığını söylemişti.

