Trump'tan ulusal muhafızları geri çekme kararı

ABD Başkanı Donald Trump asayiş ve göçmen karşıtı operasyonlar için Chicago, Los Angeles ve Portland şehirlerinde konuşlandırılan ulusal muhafızları geri çekeceğini açıkladı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Chicago, Los Angeles ve Portland'dan ulusal muhafızları çekiyoruz” ifadesini kullanarak, bu şehirlerde ulusal muhafızların bulunmasından dolayı suç oranlarının büyük ölçüde azaldığını savundu.

"DAHA GÜÇLÜ GERİ DÖNECEĞİZ"

Federal hükümetin müdahale etmemesi durumunda bu üç şehrin "çoktan yok olacağını" iddia eden Trump, "Suç oranları tekrar yükselmeye başladığında, belki de çok daha farklı ve güçlü bir biçimde geri döneceğiz.” şeklinde paylaşım yaptı.

Bu şehirlerin Demokrat belediye başkanlarını “son derece beceriksiz” olarak niteleyen Trump, bu yöneticilerin ulusal muhafızların gitmesini istemelerini de “inanılmaz” olarak değerlendirdi.

ABD Yüksek Mahkemesi geçen hafta, Trump yönetiminin göçmen karşıtı operasyonları kapsamında ICE ajanlarını korumak için Chicago'ya ulusal muhafız konuşlandırma talebiyle ilgili davayı reddetmiş, alt mahkemenin verdiği durdurma kararını yerinde bulmişti.

Yüksek Mahkeme, yasaların bir başkana ulusal muhafızları federalleştirme yetkisini ancak "düzenli kuvvetler" ile ABD yasalarını uygulayamadığı durumlarda verdiğine dikkati çekmiş, göçmenlik yasalarını uygulayan görevliler için geçerli olmayacağına karar vermişti.