Trump'tan Umman'a açık tehdit: “Yolumuza çıkarlarsa bombalarız”

ABD Başkanı Donald Trump , Hürmüz Boğazı 'nda İran gemilerine karşı uygulanan ABD ablukasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fox News'e telefonla konuşan Trump, Umman 'ın ABD'nin operasyonlarına engel olması durumunda askeri güç kullanmakla tehdit etti.

Trump, “Umman yolumuza çıkarsa onları fena halde bombalarız.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın açıklaması, İran ile yaşanan gerilimin merkezindeki Hürmüz Boğazı'nda Umman'ın rolüne ilişkin tansiyonu daha da yükseltti.