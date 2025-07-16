Trump'tan "Unabomber" iddiası: "Amcamın öğrencisiydi"

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı bir konuşmada, “Unabomber” olarak bilinen Ted Kaczynski ile ailesinin bir bağlantısının olduğunu söyledi. Trump’ın açıklamasına göre, amcası John Trump, Massachusetts Teknoloji Üniversitesi’nde (MIT) eğitim verdiği sırada Kaczynski’nin de öğretmeniydi.



Sanayileşmeye ve endüstri toplumuna karşı çıkan ve gönderdiği bombalı paketlerle üç kişinin ölümüne yol açan Kaczynski, “Unabomber” lakabını 1978-1995 yılları arasında kendisinin yol açtığı patlamaları soruşturan “Üniversite ve Havayolu Bombalama” (UNABOMB) isimli görev gücünden alıyordu. ABD basını, bu kısaltmadan hareketle ‘UNA bombacısı’ şeklinde çevrilebilecek bir şekilde Kaczynski’den Unabomber olarak bahsetmeye başlamıştı. 3 Nisan 1996 tarihinde yakalanan Kaczynski, Haziran 2023’te tutulduğu hapishanede müebbet hapis cezasının infazı sırasında intihar ederek öldü.



TRUMP: DELİ VE DAHİ ARASINDA ÇOK KÜÇÜK BİR FARK VAR



Trump, 15 Temmuz Salı günü Pensilvanya’daki bir enerji ve teknoloji zirvesinde yaptığı konuşmada, “Böbürlenmem lazım, sadece bir saniye…” diyerek konuyu değiştirdi ve amcasının “Unabomber” hikayesini anlattı.



Amcası John Trump’ın yıllar boyunca MIT’de ders verdiğini hatırlatan ABD Başkanı Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Amcam, MIT’deydi, en harika profesörlerden biriydi. 51 yıl boyunca, neyse… MIT tarihinde en uzun süre boyunca hizmet veren profesördü. Nükleer, kimyasal ve matematik alanlarında üç derecesi vardı. Bu, akıllı bir adam.



Kaczynski, öğrencilerinden biriydi… Kaczynski’nin kim olduğunu biliyor musunuz? Bir deli ve dahi arasında çok küçük bir fark var.”



“UNABOMBER” MIT’DE OKUMADI, AMCASI REKOR KIRMADI



Trump, konuşmasının devamında amcası ile arasında geçtiğini söylediği bir konuşmayı da anlattı. Buna göre, Donald Trump, amcası John Trump’a “Unabomber”ın nasıl bir öğrenci olduğunu sormuş, amcası ise buna yanıtında, “Ciddi anlamda iyi… Herkesi düzeltirdi. Ama işler onun için çok iyi gitmedi” dedi.



John Trump, 1985 yılında, Kaczynski ile saldırıların arasındaki bağlantılar tespit edilmeden 10 yıl önce hayatını kaybetti.



Habere göre, söz konusu konuşmanın gerçekten gerçekleşmiş olması için kamuoyunun Kaczynski’nin patlamalardan sorumlu olduğunu bilmesinden yıllar önce yapılmış olması gerekiyordu. 78-95 yılları arasında düzenlenen bombalı saldırılarda üç kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.



Diğer yandan, Kaczynski, MIT’de eğitim görmemiş, Harvard ve Michigan üniversitelerinde okumuş, daha sonra ise Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde ders vermeye başlamıştı.



Dahası, John Trump, Trump’ın iddiasının aksine MIT tarihinin en uzun süre görevde kalan profesörü değildi. Trump bunu yıllardır söylüyor olsa da bu hikaye bizzat MIT tarafından yalanlanmıştı.



Demokratik Ulusal Komitesi de Trump’ın açıklamalarına yanıt verdi. Komitenin hızlı müdahale direktörü Kendall Witmer, “Donald Trump, her türlü hastalıklı karakter karşısında hayranlığa kapılıyor. Unabomber, Hannibal Lecter, Kid Rock…” diye konuştu.

