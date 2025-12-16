Trump’tan ünlü yönetmenin ölümüne skandal paylaşım

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ünlü Hollywood yönetmeni Rob Reiner’ın ölümüyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım, siyaset ve sanat dünyasında büyük tepki topladı. Çok sayıda siyasetçi ile ünlü isimler, Trump’ın ifadelerini “çirkin”, “utanç verici” ve “insanlık dışı” olarak niteledi.

“TRUMP GEÇİMSİZLİK SENDROMU”

78 yaşındaki Rob Reiner ile 68 yaşındaki eşi Michele Reiner, pazar günü Los Angeles’ın Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulunmuştu. Olayın ardından Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Reiner’ı “işkence çeken ve sorunlu” biri olarak tanımladı.

Trump, Reiner’ın ölümünü, kendisine duyduğu nefrete bağlayarak, “TRUMP GEÇİMSİZLİK SENDROMU” olarak adlandırdığı ve “zihni felç eden, tedavisi olmayan bir hastalık” nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Trump paylaşımında daha sonra kendi icraatlarını övdü. Reiner’ın kendisine yönelik “takıntılı öfkesi” ile kendi yönetiminin başarıları arasında karşıtlık kurarak, “Amerika’nın Altın Çağı’nın başladığını, beklentilerin ve hedeflerin aşıldığını” savundu.

“ONDAN HİÇ HOŞLANMAZDIM”

Başkan Trump, pazartesi günü Beyaz Saray’da düzenlenen ve konuyla ilgisi olmayan bir etkinlikte bir muhabirin sorusu üzerine de geri adım atmadı. Reiner’la alay etmeyi sürdüren Trump, “Ondan hiç hoşlanmazdım. Trump açısından bakıldığında, kendisi dengesiz biriydi.” ifadelerini kullandı.

Reiner’ın kendisini Rusya ile ilişkilendiren iddialarda bulunduğunu söyleyen Trump, bunun kariyerine zarar verdiğini ve Reiner’ın “takıntılı bir kişiye dönüştüğünü” ileri sürdü.

ÜNLÜ YÖNETMEN NASIL ÖLDÜ?

Los Angeles Polisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, çiftin 32 yaşındaki oğlu Nick Reiner’ın anne ve babasının öldürülmesiyle bağlantılı olarak cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Nick Reiner’ın kefalet bedelinin 4 milyon dolar olarak belirlendiği bildirildi.

Trump’ın açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Oyuncu Patrick Schwarzenegger, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu iğrenç ve aşağılık bir açıklama.” dedi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump için “Bu hasta bir adam.” değerlendirmesinde bulundu. Florida’dan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Maxwell Alejandro Frost ise, “Ne kadar aşağılık bir insan.” dedi.

Connecticut Senatörü Chris Murphy de Trump’ın sözlerine tepki göstererek, “Aklını tamamen yitirmiş durumda. Şimdi de Rob ve Michele Reiner’ın, kendisini desteklemedikleri için kendi ölümlerine sebep olduklarını söylüyor. Bu gerçekten mide bulandırıcı.” ifadelerini kullandı.

ROB REINER'IN TRUMP KARŞITI GÖRÜŞLERİ

Rob Reiner, uzun yıllar boyunca Trump’ın açık sözlü eleştirmenlerinden biri olmuştu. Reiner, 2017 yılında Variety’ye verdiği röportajda Trump’ın “zihinsel olarak başkanlığa uygun olmadığını” söylemişti. Ayrıca Guardian’a verdiği demeçte, Trump’ın 2024’te yeniden seçilmesi halinde ABD’nin otokrasiye sürüklenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Buna karşın Reiner, sağcı aktivist Charlie Kirk’ün öldürülmesinin ardından siyasi şiddeti kesin bir dille kınamış, “Siyasi görüşleri ne olursa olsun, bu kimseye yapılmamalı. Bu kabul edilemez” demişti.