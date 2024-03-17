Trump'tan uyarı: "Seçilmezsem kan banyosu olur"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, cumhuriyetçi başkan adayı olarak konumunu güvence altına aldıktan sonra, Ohio eyaletindeki Vandalia şehrinde düzenlenen mitingde konuştu.



Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerindeki zaferini "şimdiye kadar elde edilen en hızlı zafer" olarak nitelendiren Trump, “Şimdi eğer seçilmezsem, bu herkes için bir kan banyosu olacak” diye konuştu.



Çin’in Meksika’da araba üretip ABD’lilere satma planlarını eleştiren Trump, “Biz sınırın karşısına çıkan her arabaya yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız. Ben seçilirsem o arabaları satamayacaklar” dedi.

Eski başkan daha sonra kalabalığa Kasım seçimlerinin aciliyetine olan inancını vurgulayarak, "Eğer bu seçim kazanılmazsa, bu ülkede bir daha seçim yapılacağından emin değilim" ifadelerini kullandı.