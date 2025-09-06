Trump'tan Venezeula'ya tehdit: Uçaklarınızı düşürürüz

ABD'nin Karayipler bölgesinde Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunu göndermesiyle zirveye ulaşan iki ülke arasındaki gerilim daha da tırmanıyor.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken ABD-Venezuela çekişmesine de değindi.



Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkındaki düşüncesinin sorulması üzerine "Bence başları belaya girecek." yorumu yaptı.



"Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." diyen Trump, şöyle devam etti: "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek."



GERGİNLİK KARŞILIKLI ADIMLARLA ARTIYOR

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle "Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele" iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

Maduro'nun, on yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken ABD Hazine Bakanlığı karteli "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" şeklinde tanımlamıştı.



ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanmasını sağlayacak bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükseltmişti.



Maduro'nun Trump'a rest çekmesi sonrası ABD, Venezuela açıklarına bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunu bölgeye göndermişti.