Trump'tan Venezuela ve Grönland çıkışı. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok

ABD ordusunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyup New York'ta hakim karşısına çıkarması ve Grönland'a yönelik çıkışlarıyla gündemi belirleyen ABD başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te New York Times (NYT) gazetesine kapsamlı bir röportaj verdi.

Ekonomiden dış politikaya birçok konuda değerlendirmeler yapan Trump, ABD'nin uluslararası hukuka uygun hareket edip etmeyeceği sorusunu yanıtlarken ülkesinin ulusal çıkarlarına vurgu yaptı.

ABD Başkanı, küresel yetkilerinin herhangi bir sınırlaması olup olmadığı sorusuna "Evet, bir şey var; kendi ahlakım, kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok." yanıtını verdi.

"KARAR MERCİİ BENİM"

Amacının insanlara ve diğer ülkelere zarar vermek olmadığını söyleyen Trump, uluslararası hukukun nasıl tanımlandığına bağlı olarak bu ilkelere uyup uymayacaklarına karar verdiklerini savundu. Uluslararası hukuka uyup uymayacakları sorusuna "Uyarız." cevabını veren Trump, yine de ABD'yi kısıtlayan uluslararası hukuki durumlar olduğunda "karar merciinin kendisi olacağını" açıkça ifade etti.

"VENEZUELA'DA BİR SÜRE KALABİLİRİZ"

Maduro'nun Caracas'taki evinden askeri operasyonla alınmasını savunan Trump, Venezuela'nın ABD'ye çok sayıda suçluyu ve yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi gönderdiği iddialarını tekrarladı. Venezuela'da ne kadar "kalacakları" konusunda net bir süre belirtmekten kaçınan ABD Başkanı, bu ülkedeki nüfuzlarının "uzun yıllar" süreceğini belirterek, "Bunu sadece zaman gösterecek." dedi.

ABD-Venezuela ilişkisi ile Çin'in Tayvan'la ilişkisinin çok farklı olduğunu savunan Trump, Venezuela için "Bu gerçek bir tehditti. Çin'e akın eden insanlar yoktu. Çin'e uyuşturucu akışı yoktu. Bizim yaşadığımız kötü şeylerin hiçbiri yoktu. Tayvan'ın hapishaneleri açılmadı ve insanlar Çin'e akın etmedi." diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Tayvan'a müdahale etmesini beklemediğini de ifade eden Donald Trump "Umarım böyle bir şey yapmaz." dedi.

"GRÖNLAND ÖNELMİ"

"Grönland'ı ele geçirmenin mi yoksa NATO'yu bir arada tutmanın mı daha öncelikli olduğu" sorusuna ise doğrudan cevap vermekten kaçınan ABD Başkanı Trump, bu ikisi arasında bir seçim yapacağını söylemekle yetindi, "Grönland'a sahip olmak çok önemli." dedi.

"BEN OLMASAM RUSYA, UKRAYNA'YA SAHİP OLURDU"

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da yorumlayan Trump, Avrupa'nın güvenliğine ve NATO'ya bağlı olduğunu belirtti: “Ben Avrupa'nın güvenliğine bağlıyım. Bu konuda iyi iş çıkardım. Ben olmasaydım Rusya, şu anda Ukrayna'nın tamamına sahip olurdu.”