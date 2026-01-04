Trump'tan Venezuela'nın yeni liderine gözdağı: "Daha ağır bir bedel ödeyebilir"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in “Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebileceğini” iddia etti.



The Atlantic dergisine verdiği bir mülakatta konuşan Trump, “Doğru olanı yapmazsa” bunun kaçınılmaz olacağını söyledi.

ABD, Venezuela'ya düzenlediği saldırılar sırasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i “yargılanmak üzere” ABD'ye kaçırmıştı.

Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ise, ülkesinin ABD'ye boyun eğmeyeceğini ve Venezuela'nın tek liderinin Maduro olduğunu söylemişti.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, Maduro'dan boşalan koltuğa geçici olarak geçecek ismin Delcy Rodriguez olduğunu açıklamıştı.

SİLAHLI KUVVETLERDEN DESTEK AÇIKLAMASI



Venezuela silahlı kuvvetleri, Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından Venezuela Yüksek Mahkemesinin (TSJ), Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i Devlet Başkanı olarak atamasını destekledi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, canlı yayında yaptığı açıklamada, Maduro'nun Venezuela halkının oyuyla seçilen meşru devlet başkanı olduğunu söyledi. Başkomutan olarak Maduro'ya bağlılığını yineleyen Lopez, Maduro ve eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılmasını istedi.



Lopez, ABD'nin saldırıları ve Maduro'yu kaçırarak alıkoymasının Venezuela'nın egemenliğini ihlal ettiğini vurguladı.

Venezuela Savunma Bakanı, "Tüm dünyadan burada yaşananları dikkatle takip etmesini istiyoruz. Tüm dünya bundan ders çıkarmalı. Çünkü bu durum küresel düzene ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bugün Venezuela'ya karşı yapılan, yarın herhangi bir devlete, herhangi bir ülkeye karşı yapılabilir.” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Monroe Doktrini ile hareket ettiğine dikkati çekerek, "Biz Monroe Doktrini ruhuyla Latin Amerika'ya yönelik uygulamaya koymak istedikleri bu sömürgeci arzuları reddediyoruz" diye konuştu.

"ATANMASI KANUNLARA UYGUN GERÇEKLEŞMİŞTİR"

Venezuela Savunma Bakanı Lopez, daha sonra ordu adına okuduğu bildiride, "Yüksek Mahkeme kararıyla Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı olarak tüm yetkileri, görevleri ve sorumlulukları üstlenmek üzere atandı ve bu atama Olağanüstü Hal Kanunu ve Ulusal Güvenlik Kanunu'na tam uyum içinde gerçekleştirilmiştir" dedi.

Lopez, "Ülke genelinde olağanüstü hal ilan eden daha önce imzalanan kararnameyi tamamen destekliyoruz. Aynı doğrultuda, hükümet ülkenin yönetilebilirliğini garanti altına alacak ve biz de askeri savunma, iç düzenin korunması ve barışın sağlanması için mevcut tüm imkanları kullanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



RUBIO: KARANTİNA DEVAM EDECEK



Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Nicolas Maduro’nun devrilmesinin ardından yeni liderlere yön vermek için petrol karantinasını kullanacaklarını açıkladı.



Bu uygulamanın ABD’nin elindeki son derece büyük bir baskı kozu olduğunu ifade eden Rubio, "Bu Venezuela halkı için daha iyi bir gelecek oluşturacak değişiklikler görülene kadar yürürlükte kalmaya devam edecek. Başkan’ın bunu söylerken işaret ettiği kontrol bu türden bir kontroldür. Bu karantinayı sürdürüyoruz ve değişiklikler olmasını bekliyoruz. Yalnızca petrol endüstrisinin halkın yararına işletilmesi açısından değil, aynı zamanda uyuşturucu kaçakçılığının durdurulması, çete sorunlarının ortadan kalkması, FARC ve ELN’nin dışarı atılması ve kendi yarım küremizde Hizbullah ve İran ile yakınlaşmaya son verilmesi de dahil" dedi.