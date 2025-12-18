Trump'tan Venezuela'ya tehdit. "Petrol haklarımızı geri istiyoruz"

ABD-Venezuela gerilimi zirveye ulaştı. Karayipler'de düzenledikleri operasyonlara Venezuela'dan geldiğini savunduğu uyuşturucu trafiğini gerekçe gösteren ABD Başkanı Donald Trump, bu defa ülkenin petrol ticaretini hedef alamaya da devam ediyor.

Trump, Venezuela'nın ABD'ye ait enerji ve petrol haklarını "yasa dışı" olarak aldığını ileri sürerek, "Onları geri istiyoruz." dedi.

Joint Base Andrews Havalimanı'nda gazetecilere konuşan Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya yönelik artan baskısına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Venezuela'ya, "yapmamaları gereken şeyleri yapmalarına izin vermeyecekleri" uyarısında bulunan Trump, "Tüm enerji haklarımızı elimizden aldılar. Kısa bir süre önce tüm petrolümüzü yasa dışı olarak aldılar." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da petrol sektöründe iş yapan Amerikan firmalarının "kovulduğunu" belirten Trump, "Petrol haklarımızı, sahip olduğumuz her şeyi aldılar, artık bunu yapamayacaklar. Onları geri istiyoruz." şeklinde konuştu.

TÜM TANKERLERE "BLOKAJ"

ABD ordusu "Yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (IRGC) petrol taşıdığı" gerekçesiyle Venezuela'dan kalkan petrol tankerlerine el koymaya başlamıştı. ABD Başkanı Trump, önceki günkü açıklamasında, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı verdiğini de duyurmuştu.

Donald Trump yönetimi, halihazırda Karayipler ve Doğu Pasifik'te donanma ve hava unsurlarının görev aldığı bir "uyuşturucuyla mücadele operasyonu" yürütüyor. Eylül ayı başından bu yana bölgedeki uluslararası sularda 20'den fazla tekneye saldırılar düzenlendi ve bu saldırılarda 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD, ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ordunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise buna karşılık ülkede 4.5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.